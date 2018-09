Katamaran-Shuttle zum Konstanzer Oktoberfest

Vom 14. September bis 3. Oktober ist es wieder soweit: Oktoberfestzeit in Konstanz! Der neue Shuttledienst der Katamaran Reederei bringt Festbesucher bis Mitternacht zurück.



Zwischen Konstanz und Friedrichshafen ist die bequemste und schnellste Verbindung der Katamaran. Wer zum Oktoberfest Konstanz möchte, fährt mit dem 14-Uhr-Ticket für 16 Euro zum Fest und wieder zurück. Allerdings: Die letzte Rückfahrt nach Friedrichshafen ist ab dem 14. September um 21.02 Uhr. Wer freitags und samstags auf dem Oktoberfest Konstanz länger feiern möchte, dem empfiehlt die Reederei in ihrer Information das neue Shuttle-Angebot. Denn nur Shuttleticket-Inhaber kommen zwischen dem 14. und 29. September freitags und samstags mit dem Katamaran um 0.02 Uhr zurück nach Friedrichshafen. Diese Oktoberfest-Shuttle-Tickets gibt es für 19,50 Euro im Vorverkauf am Fahrkartenautomaten in Friedrichshafen. Die Zeit für die Hinfahrt nach Konstanz kann man sich am Gültigkeitstag frei aussuchen. Die Rückfahrt hingegen ist fix um 0.02 Uhr. Wer das Oktoberfest Konstanz sonntags bis donnerstags besucht, für den fährt der letzte Katamaran um 19.02 Uhr.



Weitere Infos: www.der-katamaran.de.

