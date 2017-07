Kat lädt zum Feuerwerk

Volksfeststimmung in Friedrichshafen: Das Seehasenfest findet vom 13. bis 17. Juli am Bodenseeufer statt. Höhepunkt ist das große Feuerwerk am Samstag, 15. Juli. Der Katamaran fährt an diesem Tag bis spät in die Nacht hinein. Am Freitag ist der AbendKat wie gewohnt unterwegs. Die Hin- und Rückfahrt gibt’s mit dem „14-Uhr-Ticket“ für 16 Euro.



Fünf Tage Seehasenfest am See: Mit schattigen Biergärten, stimmungsvoller Musik und einem bunten Vergnügungspark bietet Friedrichshafen eine große Festmeile entlang des Bodenseeufers und in der Innenstadt. Von Donnerstag bis Montag ist am hinteren Hafen der große Rummel aufgebaut, wo Jung und Alt ihren Spaß mit AutoScooter, Achterbahnen und schwindelerregenden Fahrgeschäften haben. Stimmungsvoll ist auch der gemütliche Hock in den Biergärten am Seeufer bei Musik und Unterhaltung.



Zum Höhepunkt, dem Feuerwerk am Samstag, 15. Juli fährt der Katamaran öfter und länger. Von Konstanz zum Seehasenfest geht es um 21.02 Uhr und um 0.02 Uhr. Ab Friedrichshafen fahren die Schnellschiffe um 20.02 Uhr, 23.12 Uhr, und 1.02 Uhr zurück nach Konstanz. Auch am Seehasenfest gilt der Sonderpreis ab 14 Uhr: Hin- und Rückfahrt am selben Tag nur 16 Euro.



Am Freitag können Festbesucher den AbendKat nutzen, der um 20.02 Uhr und 22.02 Uhr nach Konstanz übersetzt. An allen übrigen Festtagen fahren die Katamarane regulär nach Fahrplan.

