KVB-Vorstand zur Wahl der neuen Vorsitzenden der KBV-Vertreterversammlung: "Wichtiges Signal"

Als wichtiges Signal für einen echten Neubeginn in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) wertete der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) die gestrige Wahl der neuen Vorsitzenden der Vertreterversammlung der KBV. Mit großer Mehrheit wurde dabei die oberfränkische Hausärztin Dr. Petra Reis-Berkowicz zur Vorsitzenden der Vertreterversammlung gewählt. Das gleiche Amt übt sie seit dem Jahr 2011 auch in der KV Bayerns aus. Ihre Stellvertreter auf Bundesebene sind die Psychologische Psychotherapeutin Barbara Lubisch und der Gynäkologe Dr. Rolf Englisch.



Die Wahl der neuen Vorsitzenden der Vertreterversammlung der KBV kommentierte der Vorstand der KVB - Dr. Wolfgang Krombholz, Dr. Pedro Schmelz und Dr. Claudia Ritter-Rupp - heute so: „Wir gratulieren den drei neu gewählten Vorsitzenden der Vertreterversammlung der KBV. Ganz besonders freuen wir uns, dass mit der Kollegin Petra Reis-Berkowicz eine berufspolitisch sehr erfahrene Ärztin aus Bayern zur neuen Vorsitzenden gewählt worden ist. Frau Reis-Berkowicz hat in den vergangenen Jahren in Bayern bewiesen, dass sie das Amt der VV-Vorsitzenden exzellent ausüben kann und wir sind überzeugt, dass sie diese Tätigkeit in Berlin ebenso erfolgreich ausführen wird. In der neuen Konstellation sind die Weichen gestellt für den dringend notwendigen Neustart in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.



Dieser ist wichtig, da die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten auch auf Bundesebene eine starke, in der Politik deutlich wahrzunehmende Vertretung benötigen."



Disclaimer:



Bitte beachten Sie: die obige Mitteilung ist ausschließlich für die in den Adresszeilen benannten Personen bestimmt und enthält möglicherweise vertrauliche Informationen. Sollten Sie diese Nachricht fälschlicherweise erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender. Bitte löschen Sie die Nachricht und sehen Sie davon ab, die Inhalte zu nutzen, aufzubewahren, weiterzuleiten oder zu reproduzieren.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren