Weihnachtliche Klänge auf den Opernplatz: Kassels größtes Posaunenchortreffen am 12. Dezember

Es gehört inzwischen fest zur Tradition des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts und ist eines der musikalischen Highlights: das größte Kasseler Posaunenchortreffen, bei dem Posaunenchöre aus Kassel ein gemeinsames Konzert geben und die Besucher eine Stunde lang mit weihnachtlichen Klängen verzaubern.



In diesem Jahr werden sich die rund 50 Posaunistinnen und Posaunisten zum ersten Mal rund um den Opernplatz aufstellen, der sich dank des neuen Märchenpavillons und einer liebevollen Dekoration noch attraktiver präsentiert als sonst.



Los geht’s am 12. Dezember um 17 Uhr, der Eintritt ist selbstverständlich frei. Übrigens treffen die Posaunenchöre an diesem Tag zum ersten Mal aufeinander – eingeübt wurden die Weihnachtslieder wie immer von jedem Chor getrennt.



Freuen Sie sich also auf ein stimmungsvolles Konzert in besonderer Atmosphäre, das sich perfekt mit einem gemütlichen Bummel über den Kasseler Märchenweihnachtsmarkt verbinden lässt!

