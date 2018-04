Veranstaltungsplanung leicht gemacht: Kongress Palais mit neuen digitalen Planungstools

Der Trend zur Digitalisierung hat längst auch die Veranstaltungsbranche erreicht. Das betrifft auch die Suche nach einer passenden Location: Denn wer ein Event plant, informiert sich meist erst einmal im Internet über entsprechende Angebote. Das Kongress Palais Kassel bietet hierfür eine Vielzahl von Möglichkeiten – bis hin zu virtuellen Tools, mit denen sich Veranstaltungen komfortabel online planen lassen.



Ob Kongresse, Tagungen oder Publikumsmessen: Das Kongress Palais Kassel bietet dank seiner vielfältig nutzbaren Räumlichkeiten und Flächen ideale Voraussetzungen für Veranstaltungen jeder Art und Größe. Damit sich Veranstaltungsplaner zukünftig ein noch besseres Bild über die zahllosen Möglichkeiten machen können, hat das Kongress Palais eine Reihe von virtuellen Planungstools entwickelt, mit denen sich Kassels zentrales Veranstaltungshaus in allen Dimensionen online erkunden lässt. Doch das Kongress Palais geht noch einen Schritt weiter und bietet seinen Kunden nun auch eine neue, individualisierte Angebots-Website an, die sämtliche Details zum geplanten Event enthält. Innovatives Services, die im Zeitalter der Digitalisierung immer mehr Kunden gerne in Anspruch nehmen.



Hierzu erläutert Andreas Bilo, Geschäftsführer Kassel Marketing: „Ob es um neuartige digitale Services für Veranstaltungen geht, wie Veranstaltungs-Apps und Mediencheck-Anwendungen oder um innovative Marketing- und Planungstools im Internet: Das Kongress Palais nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein, wenn es um das Thema ,digitalisiertes Veranstaltungshaus‘ geht.“



Zukunftsweisender Service: Individuelle Angebots-Websites



Ist ein Veranstaltungsplaner daran interessiert, sein Event im Kongress Palais Kassel durchzuführen, kann er sich ein detailliertes Angebot erstellen lassen. Hierfür bietet das Kongress Palais ab sofort einen neuen digitalen Service an, der die Eventplanung komfortabler und effizienter macht: Nachdem der Kunde bzw. Interessent die Eckdaten für seine geplante Veranstaltung übermittelt hat, wird für ihn eine individuelle Angebots-Website generiert. Sie kann im Internet jederzeit aufgerufen werden und enthält alle relevanten Informationen zum Event – von der Raumplanung über mögliche Rahmenprogramme und technische Details bis hin zu Übernachtungs- und Cateringangeboten.



Oliver Höppner Leiter des Kongress Palais: „Dank der neuen individuellen Angebots-Website haben alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf den aktuellen Stand der Planung. Das macht die Abstimmung sowie die Anpassung einzelner Details noch einfacher und schneller.“



Virtueller 360°-Rundgang durchs Kongress Palais



Mithilfe eines neuen virtuellen 360°-Rundgangs in hochauflösender HD-Qualität, der auf der Website des Kongress Palais zur Verfügung steht, kann man sich einen detaillierten Überblick über die Räumlichkeiten und Flächen sowie den Außenbereich der Location verschaffen. Dabei lassen sich sämtliche nutzbaren Bereiche wahlweise „pur“ oder mit Panoramafotos aus dem realen Veranstaltungsbetrieb betrachten. Auf diese Weise entsteht ein noch lebendigerer Eindruck von den zahllosen Möglichkeiten, die das Kongress Palais bietet. Gleichzeitig sind für jeden Saal und jede Fläche nützliche Informationen abrufbar, von der Raumkapazität über Bestuhlungsvarianten bis hin zur technischen Ausstattung. Weiterführende Fragen können dann im Anschluss per Live-Chat mit dem Team des Kongress Palais besprochen werden.



„Unsere Kunden erwarten heute von uns, dass wir auf verschiedenen Kanälen erreichbar sind, und das idealerweise permanent“, erläutert Oliver Höppner. „Darauf haben wir uns eingestellt und bieten mit dem Chat-Tool auf unserer Website eine zeitgemäße Kontaktaufnahmemöglichkeit, die gerne in Anspruch genommen wird.“



Qualität auf allen Ebenen: Digitales 3D-Modell



Neben dem virtuellen 360°-Rundgang kann das Kongress Palais auch mit einem drehbaren 3D-Modell erkundet werden. Es bietet dem Betrachter drei Ebenen, zwischen denen er nach Belieben umschalten kann: Neben der virtuellen Außenansicht des Hauses kann man per Mausklick das Dach „entfernen“ und dann die beiden Ebenen des Kongress Palais aus unterschiedlichen Perspektiven erkunden. Im Zusammenspiel mit dem 360°-Rundgang entsteht so ein umfassender Überblick über die Kapazitäten des Hauses und die Lage der einzelnen Räumlichkeiten und Flächen.



„Auf diese Weise bekommt der Interessent noch vor der ersten persönlichen Kontaktaufnahme einen hervorragenden Eindruck von der attraktiven Architektur und den unzähligen Möglichkeiten, die wir für die Ausrichtung maßgeschneiderter Events bieten“, betont Höppner.



Tagen in Kassel: Interaktive Destinationskarte



Noch mehr Informationen finden Veranstaltungsplaner in einer interaktiven Destinationskarte, die ebenfalls online zur Verfügung steht. Basierend auf Google Maps zeigt die Karte per Mausklick sämtliche Infos, die für die Planung und Durchführung von Tagungen und Kongressen in Kassel relevant sind – von Hotelinformationen über Sehenswürdigkeiten und Museen bis hin zur Verkehrsinfrastruktur und weiteren Eventlocations in Kassel und Umgebung. Auch auf mobilen Endgeräten lassen sich beide Planungstools uneingeschränkt nutzen.



„Wir möchten unseren Kunden rund um Ihr Event den bestmöglichen Service bieten – und das auch online“, resümiert Oliver Höppner. „Deshalb haben wir unser digitales Angebot für Veranstaltungsplaner in den vergangenen Monaten konsequent weiter ausgebaut und werden auch zukünftig neue Entwicklungen in diesem Bereich proaktiv aufgreifen und für unser Serviceportfolio nutzen.“



Digital auf allen Ebenen, von der Planung bis zum Event: Auch zukünftig wird das Kongress Palais die entsprechenden Services und Angebote in allen relevanten Bereichen konsequent weiter ausbauen – und damit Veranstaltern wie Teilnehmern völlig neue Wege eröffnen, spannende Events auf zukunftsweisende Art zu erleben.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren