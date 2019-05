Pressemitteilung BoxID: 754244 (Kassel Marketing GmbH)

Saisonauftakt mit spektakulärer Licht- und Laserprojektion: Beleuchtete Wasserspiele am 1. Juni

Am kommenden Samstag ist es endlich wieder soweit: Zum ersten Mal in diesem Jahr finden im UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe die Beleuchteten Wasserspiele statt. Als besonderes Highlight zum Saisonauftakt präsentiert Kassel Marketing den Besuchern am Fontänenteich vor dem Schloss eine spektakuläre Laserprojektion.







Wenn im Teich vor Schloss Wilhelmshöhe die über 50 Meter hohe, illuminierte Fontäne unter dem Jubel der Zuschauer in den Himmel steigt, ist das traditionell der krönende Abschluss der Beleuchteten Wasserspiele im Bergpark. Ein fulminantes Finale, das am kommenden Samstag noch eindrucksvoller ausfallen wird. Denn noch vor dem Beginn der Fontäne wird der nächtliche Himmel vor dem Schloss von einer insgesamt rund zehnminütigen Laserprojektion erhellt.







„Damit bieten wir den Besuchern der Beleuchteten Wasserspiele in diesem Jahr zum Saisonauftakt ein ganz besonderes Highlight“, freut sich Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die auch das Rahmenprogramm der Beleuchteten Wasserspiele gestaltet. „Gleichzeitig entwickeln wir so das Event-Format weiter und verleihen einem echten Kasseler Veranstaltungs-Klassiker neue Impulse.“







Farbenfrohes Spektakel am Nachthimmel



Die Laserprojektion am Samstag gliedert sich in zwei Teile: Zunächst können die Besucher sich auf eindrucksvolle Grafikprojektionen freuen, die animierte Figuren und Gebäude auf eine Wasserwand zaubern, die von der Feuerwehr Kassel erzeugt wird – darunter auch Kasseler Wahrzeichen wie den Herkules. Anschließend finden sich die Besucher rund um den Fontänenteich inmitten einer spektakulären Beamshow wieder, die mit Musik und atemberaubenden Farbeffekten begeistert.







„Mit LASER Performance aus der Nähe von Berlin haben wir uns für einen Anbieter entschieden, der seit über 24 Jahren Laserprojektionen in aller Welt durchführt“, erläutern Annabell Albert, Projektleitung und Heiko Breidenbach, Produktionsleitung bei Kassel Marketing. „Damit können wir den Besuchern der Beleuchteten Wasserspiele am Samstag ein unvergessliches Erlebnis in höchster Qualität bieten, das sicherlich lange in guter Erinnerung bleiben wird!“







Romantisch-barockes Rahmenprogramm



Das gilt selbstverständlich auch für das stimmungsvolle Rahmenprogramm, das schon einige Stunden vor Einbruch der Dunkelheit beginnt: Rund um Schloss Wilhelmshöhe können die Besucher ab 17 Uhr einen romantisch-barocken Sommerabend mit ganz besonderem Flair genießen – mit Stelzenläufern am Fontänenteich, klassischer Livemusik und kostenlosen Führungen.







Nach dem Saisonauftakt am 1. Juni finden die Beleuchteten Wasserspiele – jeweils mit Rahmenprogramm ab 17 Uhr – bis zum Herbst noch an drei weiteren Terminen statt: 6. Juli | 3. August | 7. September (parallel zur Kasseler Museumsnacht).



Weitere Informationen zum Rahmenprogramm unter: www.beleuchtete-wasserspiele.de

