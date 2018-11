Netzwerk auf Wachstumskurs: Treffen des Kassel Convention Network mit 32 Mitgliedern

28.11.18

Gemeinsame Ziele, kreative Ideen und intensiver Austausch: Beim Treffen des Kassel Convention Network sind 32 Leistungsträger der Kasseler MICE-Branche zusammengekommen, um gemeinsam den MICE-Standort Kassel zu stärken. Damit sind fast alle Netzwerkpartner der Einladung des Kassel Convention Bureau gefolgt. „Ich freue mich, dass wir acht neue Mitglieder in unserem Netzwerk begrüßen dürfen“, betonte Gastgeber Oliver Höppner, der bei der Kassel Marketing GmbH für das Kassel Convention Bureau zuständig ist. „Unser gemeinsames Ziel: Wir möchten die MICE-Destination Kassel erfolgreich vermarkten und Veranstaltungsplaner für Kassel begeistern.“ Deshalb standen gemeinsame Marketingaktivitäten beim Netzwerktreffen klar im Vordergrund. Oliver Höppner erklärte weiter: „Wenn das Interesse der Veranstaltungsplaner geweckt ist, stehen ihnen zahlreiche einzigartige Locations in Kassel zur Verfügung – erst ab diesem Punkt setzt der Wettbewerb unter unseren Mitgliedern ein!“ Von einer gemeinsamen Vermarktung im Vorfeld profitieren also alle – und so lautet die Erfolgsformel des Kassel Convention Network: Cooperation + Competition = Coopetition.



Neue Ideen – mehr Nutzen



Was macht Kassel für Veranstaltungsplaner attraktiv? Und welche Informationen brauchen Verbände, Unternehmen und Agenturen, die auf der Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten sind? Um MICE-Experten für die Destination Kassel zu begeistern, sollen alle Marketingaktivitäten des Kassel Convention Network auf einen deutlichen Nutzen abzielen. Ein wichtiger Programmpunkt des Netzwerktreffens war deshalb der Future-Sprint, bei dem die Mitglieder zahlreiche Content-Ideen für die gemeinsame Content-Marketing-Strategie entwickelten. Dabei ließen sie sich stets von der Frage leiten, ob ihr Thema einen echten Mehrwert für Veranstaltungsplaner hat und ob es Begeisterung für die MICE-Destination Kassel entfacht.



Abschließend stellte Anke Müller, bei Kassel Marketing zuständig für das Convention Network, konkrete Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitglieder im Jahr 2019 vor: Beispielsweise positioniert das Kassel Convention Bureau seine Netzwerkpartner ab dem kommenden Jahr in den neuen Facebook-, Twitter- und Instagram-Kanälen sowie im Blog und auf der neuen Website, die Anfang 2019 online geht. Auch Fachmessen wie die LOCATIONS Rhein-Main oder der Illerhaus Branchentreff in Kassel bieten zahlreiche Präsentationsmöglichkeiten, von denen die Mitglieder profitieren.



Wachstum verbindet: Neue Mitglieder im Kassel Convention Network



Vertrauen steht im Kassel Convention Network an erster Stelle. Alle Mitglieder ziehen an einem Strang, um Kassel als aufstrebende Tagungsdestination im Herzen Deutschlands weiter voranzubringen. Deshalb trägt ein kooperativer und offener Umgang zwischen den Mitgliedern zum Erfolg aller bei. Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, hat sich in der MICE-Branche in Kassel und Umgebung bereits herumgesprochen: Insgesamt acht neue Mitglieder sind in diesem Jahr dem Kassel Convention Network beigetreten. Zu ihnen zählen dasHotel GUDE GmbH, LUXAV Audiovisuelle Kommunikation GmbH, NEUE DENKEREI, Ton Direkt GmbH, das Hotel Wyndham Garden Kassel sowie Y-SiTE - Die Social Media Agentur (Kreativlounge 320). Als fördernde Mitglieder sind zudem das CODE LAB und neue formen GmbH & Co. KG (NEO HUB) neu hinzugekommen.



Kassel Convention Bureau



MICE-Profis mit Kassel im Herzen: Als persönlicher Sparringspartner unterstützt das Kassel Convention Bureau (KCB) Veranstaltungsplaner bei der Realisierung von Kongressen, Tagungen, Messen, Seminaren, Events oder Incentives in Kassel. Dabei stellt es mit dem Kassel Convention Network ein branchenübergreifendes Vertrauensnetzwerk zur Verfügung, in dem sich Leistungsträger der MICE-Branche aus Kassel und Umgebung zusammengeschlossen haben. Kassel bietet somit eine hervorragende MICE-Infrastruktur in der Mitte Deutschlands – und ermöglicht überraschende Erlebnisse in Kunst, Kultur und Natur.

