16.11.18

Sind Männer faul? Oder einfach nur „aktive Nichtstuer“? Mit dieser Frage und weiteren witzigen Absurditäten aus dem Beziehungsalltag kommt der Top-Comedian Mario Barth am 14.12.2019 erneut in die Rothenbach-Halle der Messe Kassel GmbH. Der Vorverkauf für den spontanen Zusatztermin hat begonnen. Oliver Höppner, bei der Kassel Marketing GmbH zuständig für das Kassel Convention Bureau, freut sich über den erneuten Besuch des Berliner Comedy-Stars. Er sagt: „Dank hervorragender Spielstätten wie der Rothenbach-Halle profiliert sich die MICE-Destination Kassel erneut mit einem Comedy-Event der Extraklasse. Die Messe Kassel GmbH ist ein langjähriger Partner im Kassel Convention Network – und ermöglicht neben erfolgreichen Fach- und Publikumsmessen auch hochkarätige Events.“



Bereits im Oktober hat die Messe Kassel GmbH mit der neuen Messe „PARTS & SERVICE WORLD“ einen beachtlichen Erfolg verzeichnet. Ralf - U. Umbach, Geschäftsführer der Messe Kassel GmbH, sagt zufrieden: „Für uns ist es ein echtes Highlight, dass noch in diesem Jahr der Topstar Mario Barth zu uns in die Rothenbach-Halle kommt. Und alle Fans, die keine Karte mehr bekommen haben, können sich bereits auf den Zusatztermin im nächsten Jahr freuen!“ Mit seiner neuen Show „Männer sind faul, sagen die Frauen“ befindet sich der „King of Comedy“ bereits jetzt auf Rekordkurs: Mehr als 320.000 verkaufte Tickets, ausverkaufte Shows und begeisterte Fans sorgten dafür, dass Mario Barth seine Tournee verlängert hat.



Auch Stars schätzen kurze Wege



„Kassel ist eine attraktive Destination für erstklassige Events und Kulturveranstaltungen“, betont Anke Müller, vom Kassel Convention Bureau. Sie fügt hinzu: „Nationale und internationale Stars haben schon längst erkannt, dass es hier tolle, leistungsfähige Spielstätten gibt – und vor allem ein interessiertes Publikum!“ So erwarten die Besucher in der Rothenbach-Halle in diesem Jahr noch zwei spannende Spiele der Handball-Bundesliga. Für tierische Begeisterung sorgen zudem Deutschlands größte Vogelausstellung, die 65. AZ-Bundesschau, sowie die Internationale Rassehunde-Ausstellung im Dezember. Ob Messe oder Event – durch die einzigartige Lage in der Mitte Deutschlands punktet die Messe Kassel mit kurzen Wegen. Zentral erreichbar per Auto, ICE oder mit dem Flugzeug – von diesem Vorteil profitieren Besucher, Aussteller und Stars gleichermaßen.



Mehr Informationen zur Messe Kassel GmbH und zu den kommenden Veranstaltungen:

www.messe-kassel.de





