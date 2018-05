HotelCamp 2018 findet in Baunatal statt

Hochspannung bis zum letzten Klick: Mit tatkräftiger Unterstützung des Kassel Convention Bureau hat sich das GenoHotel Baunatal beim bundesweiten Facebook-Voting für den Austragungsort des Branchentreffens „HotelCamp 2018“ klar durchgesetzt. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Steigenberger Parkhotel Braunschweig stand schließlich das GenoHotel als Sieger fest. Im Oktober wird Baunatal somit zum Zentrum der Hotellerie in Deutschland. Bereits seit zehn Jahren ist das HotelCamp eine feste Eventgröße in der deutschsprachigen Hotelbranche. Zum diesjährigen HotelCamp werden 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die sich über Trends und Entwicklungen in der Hotel- und Tourismusbranche austauschen.



Markus Maier, Geschäftsführer des GenoHotel Baunatal, ist von der starken Beteiligung beim Facebook-Voting begeistert. „Das Team des GenoHotel Baunatal bedankt sich herzlich für die großartige Unterstützung beim Voting! Wir freuen uns, nun zum Austragungsort des HotelCamp 2018 gekürt worden zu sein, das von der HSMA (Hospitality Sales and Marketing Assocciation) Deutschland e.V. und ‚Tourismuszukunft‘ ausgerichtet wird.“ Und Markus Maier fügt hinzu: „Damit wird unser Haus vom 11. bis zum 13. Oktober zum Mittelpunkt der deutschen Hotellerie!“



Kassel Convention Bureau gratuliert Netzwerkpartner zum Erfolg



Der Aufruf zur Auswahl der Location erreichte auf Facebook rund 44.000 Menschen. Auch die Bewerbungsvideos, mit denen sich die Hotels präsentierten, wurden fast 18.000 Mal aufgerufen. Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, freut sich über die hohe Resonanz und betont: „Das GenoHotel Baunatal ist hervorragend vernetzt – das hat sich beim Voting ausgezahlt! Gerne haben wir unseren Netzwerkpartner mit Marketingpower unterstützt und freuen uns gemeinsam über die Erfolgsmeldung.“ Für alle ein Gewinn: Mit dem HotelCamp 2018 richtet sich der Blick der deutschlandweiten Hotelbranche nun auf Baunatal – und damit direkt vor die Tore der documenta-Stadt Kassel.



GenoHotel: Exklusives 3-Sterne-Hotel in Baunatal



Das GenoHotel Baunatal verfügt über jahrelange Erfahrung und hohes Renommee als Konferenz- und Tagungshotel. Ob Tagung, Konferenz, Schulung, Meeting oder Workshop: Mit lichtdurchfluteten Räumen und modernster technischer Ausstattung bietet das GenoHotel den perfekten Rahmen für erfolgreiche Events. Zudem ist das GenoHotel Baunatal Partner im Netzwerk des Kassel Convention Bureau.



www.genohotel-baunatal.de

Kassel Marketing GmbH

Das Kassel Convention Bureau (KCB) unterstützt Unternehmen, Verbände und Eventagenturen bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen in Kassel – kostenlos und unabhängig. Mit hoher Branchenerfahrung, Standortkompetenz und optimaler Vernetzung ist das Kassel Convention Bureau der erste Ansprechpartner rund um Kongresse, Tagungen, Messen, Seminare, Events oder Incentives in Kassel. Damit ist es eine zentrale Schnittstelle zwischen Tourismus und Wirtschaftsförderung.



Weitere Informationen zum Kassel Convention Bureau:

convention.bureau@kassel-marketing.de







