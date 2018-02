Gut vernetzt, perfekt organisiert: Kassel Convention Bureau stellt sich neu auf

Die Stadt Kassel als hoch attraktiven Standort für Tagungen und Kongresse weiter stärken: Mit diesem Ziel hat Karina Gutzeit im November 2017 die Leitung des Kassel Convention Bureau (KCB) übernommen, das nun zudem als eigenständiger Geschäftsbereich der Kassel Marketing GmbH fungiert – mit neuen personellen und finanziellen Mitteln.



Derzeit entwickelt das Kassel Convention Bureau bereits neue Produkte zur überregionalen Vermarktung der Tagungsdestination Kassel. Karina Gutzeit betont: „Kassel ist eine Top-Adresse für Geschäftsreisende und Unternehmen, die beste Bedingungen für ihre Events suchen. Gründe dafür sind die zentrale Lage in Deutschland, eine hervorragende Infrastruktur und vor allem die exzellente Qualität von Hotels, Veranstaltungsstätten sowie das breitgefächerte Angebot für Rahmenprogramme.“ Und sie fügt hinzu: „Kassel befindet sich ganz klar im Aufwärtstrend und wird als attraktiver MICE-Standort inzwischen deutschlandweit immer stärker wahrgenommen.“



In Planung ist außerdem eine Kick-off-Veranstaltung mit 28 Kasseler Unternehmen aus der Tagungs- und Kongressbranche. „Gemeinsam möchten wir eine Zukunftsstrategie entwickeln, um Kassels große Potenziale im Geschäftskunden-Tourismus optimal zu nutzen“, erklärt Karina Gutzeit. Unternehmer aus der Veranstaltungsbranche bekommen so die Möglichkeit, ihre Ideen für Kassel einzubringen. Die neue KCB-Leiterin hebt hervor: „Unser Netzwerk für Kassel werden wir in Zukunft noch stärker ausbauen und lokalen Event-Unternehmen neue Beteiligungsmodelle anbieten. Unser Ziel ist es, Kassel ein klares Profil als attraktive Destination für Geschäftsreisende zu geben und dadurch für eine noch höhere Wertschöpfung in diesem Segment zu sorgen.“



Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Er sagt: „Karina Gutzeit bringt die fachliche Kompetenz und Persönlichkeit mit, die der Aufbau unseres neuen Geschäftsbereichs erfordert.“ Die 44-Jährige ist in Kassel geboren und war nach Ausbildung und Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Stipendium in verschiedenen Führungspositionen in Wirtschaft und Tourismus tätig. Sie bringt somit mehrjährige Erfahrung aus den Bereichen Personal, Marketing, Vertrieb und Tourismus mit.



Hintergrundinformationen:



Das Kassel Convention Bureau: Partner für perfekte Veranstaltungen



Erfolgreicher Geschäftstourismus ist ein starker Wirtschaftsfaktor für Kassel. Das Kassel Convention Bureau (KCB) unterstützt Unternehmen, Verbände und Eventagenturen bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen in Kassel – kostenlos und unabhängig. Mit hoher Branchenerfahrung, Standortkompetenz und optimaler Vernetzung ist das Kassel Convention Bureau der erste Ansprechpartner rund um Kongresse, Tagungen, Messen, Seminare, Events oder Incentives in Kassel. Damit ist es eine zentrale Schnittstelle zwischen Tourismus und Wirtschaftsförderung.







Starkes Netzwerk – Partnerschaft mit Kasseler Unternehmen



Im Verbund für Kassel aktiv: Derzeit nutzen 28 Unternehmen aus Kassel die Vorteile der Vernetzung und unterstützen die Arbeit des Kassel Convention Bureaus im Rahmen einer Partnerschaft. Gemeinsam werden überregionale Marketingmaßnahmen entwickelt, finanzierbar gemacht und umgesetzt. Zum Netzwerk gehören aktuell:



Anthroposophisches Zentrum Kassel e. V., Apel Königs-Alm GmbH, Best Western Plus Hotel Kassel City, büro für eventmarketing, Der Grischäfer, Hotel Deutscher Hof, documenta-Halle, ECKD Event- und Tagungszentrum Kassel, FAC-Events & Verleih GmbH, Genesys International GmbH, GenoHotel Baunatal, Gleis1 (Restaurant, Club, Tagungsräume), GRIMMWELT Kassel gGmbH, HERBSTHÄUSCHEN, Hotel Chassalla GmbH & Co. KG, Hotel Excelsior, H4 Hotel Kassel, Flughafen GmbH Kassel, Kongress Palais Kassel, LENZevents, Messe Kassel GmbH, Party Rent Kassel, Queens Service Personal GmbH, Renthof GmbH, Südflügel KulturBahnhof, WEINKIRCHE FESTKELLER, Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH.

