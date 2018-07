3x Auestadion, erfolgreiche Partyformate und Konzert 90er-live an diesem Samstag!

Bereits an den vergangenen zwei Samstagen hat sich gezeigt, dass die Konzertpause im Kasseler Auestadion viel zu lang war. So feierten über 7.500 Besucher bei Kassel Olé mit ihren Stars wie Mickie Krause, Jürgen Drews, Oli P. und vielen weiteren eine grandiose Schlagerparty. Am vergangenen Samstag lockten die Fantastischen Vier mit ihrer Captain Fantastic Open Air Tour noch mehr Gäste ins Auestadion, über 8.500 Menschen kamen, wippten rhythmisch mit und tanzten zur Musik der 4 Stuttgarter, die nächstes Jahr ihr 30 jähriges Bühnenbestehen feiern.



Das dies noch steigerungsfähig ist, zeigen die aktuellen Vorverkaufszahlen. Der Veranstalter rechnet für die 90er live Party am Samstag, den 28.07.2018 mit einem ausverkauften Auestadion.







Tickets:



Karten für die 90er live Party gibt es in den Tourist Informationen in der Wilhelmsstraße 23 und im ICE Bahnhof Wilhelmshöhe, beim HNA-Ticketservice, unter www.90er-live.de zum Preis von 26,80 Euro inkl. Gebühren und Restkarten an der Tageskasse am Auestadion.





Anreise:



ÖPNV



Das Kasseler Auestadion ist am besten mit Bus, Tram und RegioTram zu erreichen.



Tram: 5, 6



Bus: 10, 12, 13, 16 ,25, 500



Bedingt durch die Baustelle in der Königsstraße und Am Stern fahren die Linien RT1 und RT4 ebenfalls bis zum Auestadion.



Alle Infos und Verbindungen finden Sie auf www.kvg.de





Auto



Die Parkmöglichkeiten rund um das Auestadion sind begrenzt. Nutzen Sie bitte die 3.000 kostenfreien Parkplätze der Messe Kassel. Zum Auestadion ist es nur ein kurzer Fußweg.





Übernachtungen:

Für Besucher, die nach der Party nicht direkt nach Hause wollen, bietet sich eine Übernachtung auf dem nahe gelegenen Campingplatz und auf dem frisch sanierten Wohnmobilstellplatz an: http://www.campingplatz-kassel.de/ (Zeltplatz ab 12,00 Euro). Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen: www.kassel-marketing.de



Hinweise / Tipps:





Reisen Sie mit dem ÖPNV an

Sommerlich heißes Wetter bei 31 Grad ist vorhergesagt: denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz und genug Flüssigkeitsaufnahme. Eine kostenfreie Wasserversorgung wird vom Veranstalter bereitgestellt.





Das Line Up:



14:00 Uhr - Snap!



14:30 Uhr - East 17



15:00 Uhr - Oli.P



15:30 Uhr - La Bouche



16:00 Uhr - Rednex



16:30 Uhr - Jenny Berggren from Ace of Base



17:05 Uhr - Masterboy & Beatrix Delgado



17:40 Uhr - Whigfield



18:20 Uhr - Culture Beat



19:10 Uhr - Dr. Alban



19:55 Uhr - LayZee fka member of Mr. President



20:40 Uhr - Kate Ryan



21:25 Uhr - Captain Hollywood Project



Mola Adebisi (Moderation)







Die folgenden Gegenstände sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht erlaubt:





Stühle

Pyrotechnik

Grill

Waffen

Drogen

Haustiere

Zelte

Taschen und Rucksäcke

Regenschirme

Selfie Sticks

Große Decken





Die folgenden Gegenstände dürfen Sie mit auf das Veranstaltungsgelände nehmen:





Rollatoren oder Rollstühle

Deos und Parfüms

Fotoapparate, Handys

Feuerzeuge, Zigaretten

Kleine Decken

Durchsichtige Taschen (Clearbags) und alle Taschen bis max. Größe DIN-A4







Alle Informationen und aktuelle Informationen finden Sie auch unter http://www.90er-live.de/locations/kassel/

