Schlüsselübergabe am Festplatz

Am 1. Juli fällt der Startschuss für die Modernisierung der Stadthalle. Symbolisch übergaben Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz, Aufsichtsratsvorsitzende der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK), und KMK-Geschäftsführerin Britta Wirtz als Mieter der Stadthalle den Schlüssel an den stellvertretenden Amtsleiter des HGW, Andreas Ringle, und Wolfgang Rösner von der Firma SSP, den mit der Planung beauftragten Architekten.



Auch wenn die Stadthalle für zweieinhalb Jahre nicht zur Verfügung steht, wird es jede Menge Veranstaltungen im Kongresszentrum geben: Gartenhalle, Schwarzwaldhalle und Konzerthaus werden Veranstaltungen aus der Stadthalle sogar eine Übergangs-Heimat bieten. Beispielsweise den Karlsruher Hochzeits- und Festtagen, die traditionell im Januar eines jeden Jahres stattfinden und 2018 die Garten- und Schwarzwaldhalle nutzen.



Auf dem Festplatz folgt nun die Einrichtung der Baustelle, die circa die Hälfte des Platzes belegen wird. Das eigentliche Baugeschehen wird sich im Inneren der Halle abspielen. Technische Überarbeitungen wie eine neue Entrauchungs- und Sprinkleranlage oder der Einbau einer modernen Lüftungsanlage und Großkältetechnik sind geplant. Aber auch eine gestalterische Aufarbeitung erfolgt in den Foyers und Sälen sowie der Einbau eines Beleuchtungssystems, das aus verschiedenen digitalen Komponenten bestehen wird. Die Wiedereröffnung steht Ende 2019 an. Erste Veranstalter haben bereits Termine in der wiedereröffneten Halle gebucht.



Interessierte Bürger können im neu eingerichteten Stadthallen Info-Punkt am Empfang des Verwaltungsgebäudes der KMK (Festplatz 9) vorbeischauen und sich zum Baugeschehen informieren. Der Info-Punkt ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.



Ein Baustellentagebuch und aktuelle Informationen zum Baufortschritt gibt es unter www.kongress-karlsruhe.de/ModernisierungStadthalleund www.kongress-karlsruhe.de/facebook.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren