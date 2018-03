Eine Fachjury prämierte heute auf der PreView-Veranstaltung zum Messeduo INVENTA und RendezVino die besten drei Gartenlandschaften mit dem INVENTA Garden Award 2018: In der Kategorie „Sinnbild eines Gartens“ gewann PIR Unternehmen GmbH mit dem Showgarten „Auszeit – Raum für Natur“, in der Kategorie „Einen klassischen Hausgarten neu interpretiert“ wurde Thomas Knebel – Gärten gestalten für seinen Showgarten „Ideenschmiede“ ausgezeichnet und Whirlpool & Living GmbH/Achim Jansen Garten- und Landschaftsbau erhielten den INVENTA Garden Award 2018 in der Kategorie „Moderner, urbaner Wohngarten“ für den Showgarten „Der eigene Garten als Ruhepol“. Den Sonderpreis der Jury „Für den Umgang mit der Pflanze“ erhielt die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG. Über den Publikumspreis „Lieblingsgarten“ stimmen die Besucher bis Sonntag ab.



Die Lifestylemesse INVENTA vereint drei Themenbereiche: Garden (Halle 3) sowie Living und ECO Building (dm-arena). Besucher erwartet in der „grünen“ Messehalle 3 neben sechs Showgärten und liebevoll angelegten Gartenlandschaften eine Vielzahl an Gartentrends: von hochwertigen Outdoormöbeln über bunte Pflanzenwelten und Accessoires bis hin zu Terrassengestaltungen sowie Außensaunen und Poolbau. Presenter des INVENTA Garden Awards ist die Firma Volvo, langjähriger Partner der INVENTA Garden ist der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V.



Vierköpfige Fachjury

Die vierköpfige Fachjury setzte sich zusammen aus Nicole Helmstätter, Burda Senator Verlag GmbH Offenburg, Cornelia Lutz, Amtsleiterin Städtisches Gartenbauamt Karlsruhe, und Erhard Schollenberger, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V., sowie Beate Frères, Bereichsleiterin Karlsruher Messe- und Kongress GmbH.



Über das Messeduo INVENTA und RendezVino

Die Lifestylemesse INVENTA zeigt vom 16. bis 18. März 2018 in der Messe Karlsruhe, was die kommende Saison an Neuheiten und Designklassikern für die eigenen vier Wände bereithält. Zeitgleich lädt die Wein- und Genussmesse RendezVino in die Welt der Weine und Köstlichkeiten ein.



INVENTA – Inspiration für mein Zuhause

RendezVino – Die Welt der edlen Weine, Spirituosen und Gourmetspezialitäten

Messe Karlsruhe

Freitag, 16. März 2018, 12 – 20 Uhr

Samstag, 17. März 2018, und Sonntag, 18. März 2018, 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.inventa.infound www.rendezvino.info

