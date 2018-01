Hauptpreis im Wert von 4.500 Euro geht an Paar aus Landau

Das Glückslos hat entschieden: Anna Lena Schroer und Philipp Foos aus Landau können sich über das Rund-um-Sorglos-Paket im Wert von rund 4.500 Euro freuen. Das junge Paar ist frisch verlobt und wird im Juni 2019 heiraten.



Die zukünftige Braut freut sich: „Ich kann es noch gar nicht fassen, ich gewinne nie etwas. Ich habe so viel Glück mit meinem Freund und man sagt ja immer: Glück in der Liebe, Pech im Spiel – das stimmt wohl doch nicht“. Die 22-jährige Erzieherin und der 27-jährige Projektmanager in der Telekommunikationsbranche sind seit zwei Jahren ein Paar und wohnen gemeinsam in Landau. Zusammen mit ihrer Trauzeugin und zwei Brautjungfern wollte sich Anna Lena eigentlich erstmal inspirieren lassen, dass sie nun mit einer fast komplett geplanten Hochzeit nachhause geht, hätte sie sich nicht träumen lassen.



Aussteller aus verschiedenen Messe-Segmenten haben sich am Hauptpreis beteiligt und das Rund-um-Sorglos-Paket für das glückliche Gewinnerpaar zusammengestellt: Die Übernachtung des Paares in einer Hochzeitssuite sowie einen Catering-Gutschein stellt das Romantik Hotel und Gourmet-Restaurant Walk`sches Haus. Das traditionsreiche Modehaus Carl Schöpf sorgt für das perfekte Outfit des Brautpaares. Außerdem zaubert SHAKE-Cocktailservice wahlweise einen alkoholfreien Cocktailempfang oder einen bunten Sektempfang. Weiterhin umfasst das Rund-um-Sorglos-Paket spektakuläre Hochzeitsfotos von Twoforyou Hochzeitsfotografie, süße Leckereien von der Konditoren Innung Karlsruhe, Trauringe von Goldstadt Trauringlounge, einen 5-Stunden-DJ-Service von partydjservice.de sowie die perfekte musikalische Begleitung durch die Band Amy Sue & Friends.



Die nächsten Karlsruher Hochzeits- und Festtage finden vom 19. bis 20. Januar 2019 wieder in der Garten- und Schwarzwaldhalle im Kongresszentrum Karlsruhe statt.



Weitere Informationen unter www.karlsruher-hochzeitstage.deund www.facebook.com/HZTKA









