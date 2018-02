Am Samstag, 24. Februar 2018, Parkplatz-Engpass im Kongresszentrum und erschwerte Zufahrt durch Vollsperrung Kriegsstraße

Am Samstag, 24. Februar 2018, kommt es im Kongresszentrum zu Parkplatz-Engpässen, da zwei publikumswirksame Veranstaltungen parallel stattfinden. In der Schwarzwaldhalle sorgt ab 20:00 Uhr Atze Schröder für gute Stimmung, Einlass ist ab 18:30 Uhr. Im Konzerthaus wird ab 20:00 Uhr Komiker Kurt Krömer auf der Bühne stehen – Einlass ist hier ab 19:00 Uhr. Das Parkhaus Staatstheater wird aufgrund eigener Vorstellungen ebenfalls stark frequentiert sein.



Durch die Vollsperrung der Kriegsstraße am Wochenende des 24. und 25. Februar ist das Kongresszentrum auch erschwert zu erreichen. Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) empfiehlt Besuchern die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.



Besucher der art KARLSRUHE werden gebeten, die erschwerte Zufahrt durch das Stadtzentrum bei ihrer Anfahrt zum Messegelände zu berücksichtigen.



Weitere Informationen: www.kongress-karlsruhe.deund www.art-karlsruhe.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren