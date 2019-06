Pressemitteilung BoxID: 756740 (Karlsberg Brauerei GmbH)

Karlsberg Natur Weizen gewinnt Gold

arlsberg Natur Weizen holt die Goldmedaille beim Meininger’s International Craft Beer Award 2019 – Karlsberg Kellerbier und Karlsberg Export gewinnen Silber.



Medaillensegen auch in 2019: Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre, in denen die Biere der Karlsberg Brauerei bei internationalen Bierwettbewerben die höchsten Auszeichnungen gewinnen konnten, gab es auch in diesem Jahr wieder Gold und Silber. Gleich drei bemerkenswerte Biere der Homburger überzeugten die Juroren beim Meininger’s International Craft Beer Award 2019. Insgesamt schickten 250 Brauereien aus 31 Ländern rund 1.200 Biere ins Rennen um die begehrten Auszeichnungen. Die Preisverleihung fand am 17. Juni 2019 in Neustadt statt.



Internationale Expertenjury von neuer Weizenbier-Rezeptur überzeugt





Bereits zum sechsten Mal veranstaltete der in Neustadt an der Weinstraße ansässige Meininger Verlag diese internationale Verkostung, die heute zu den bedeutendsten und meistbeachteten Bierwettbewerben der Welt zählt. 1229 Biere aus 31 Ländern konkurrierten in diesem Jahr um die begehrten Auszeichnungen. Im Mai hatte eine 93-köpfige internationale Expertenjury aus Brauer, Biersommeliers sowie Experten aus Forschung und Lehre, die Biere an zwei Tagen unter die Lupe genommen. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Geschmack und Trinkfreude. Dabei überzeugte die Homburger Traditionsbrauerei gleich mit drei bemerkenswerten Bieren: Karlsberg Kellerbier und Karlsberg Export gewinnen Silber-Awards, und die neue Rezeptur des Karlsberg Natur Weizen überzeugte die 93 Bierexperten aus 13 Ländern auf ganzer Linie: Für das Weizen, das erst im April 2019 auf den Markt kam, gab es eine Goldauszeichnung.



Hohe Qualität der Biere sorgt seit Jahren für Medaillen





Marketingleiter André May und Braumeister Martin Mihm nahmen die Preise am Montag stellvertretend für alle Karlsberg Mitarbeiter in Neustadt entgegen. „Nachdem unsere Biere bereits im letzten Jahr die höchsten Auszeichnungen gewannen, sind wir auch in diesem Jahr mächtig stolz auf unsere Produkte. Es ist für uns eine große Bestätigung und Anerkennung für unsere tägliche Arbeit.“, sagt André May.



Bereits 2017 und 2018 wurden die hohen Qualitäten der Karlsberg Biere bei internationalen Wettbewerben mit zahlreichen Medaillen prämiert. Auch beim Meininger’s International Craft Beer Award räumte die Brauerei 2018 so richtig ab. Neben Silber, Gold und Platin gab es eine Sonderauszeichnung: Karlsberg Bock wurde bestes Bockbier des gesamten Wettbewerbs.

