Karlsberg Brauerei räumt internationalen Bierpreis ab

Medaillensegen auch in 2018: Die Karlsberg Brauerei aus Homburg hat nach ihren Erfolgen im Jahr 2017 beim Superior Taste Award, dem World Beer Award und dem European Beer Star nun auch beim Meininger’s International Craft Beer Award 2018 abgeräumt. Gleich drei bemerkenswerte Biere der Homburger überzeugten im internationalen Wettbewerb, bei dem Brauereien aus 28 Ländern insgesamt 1090 Biere einreichten. Nur 90 Brauereien und rund 30 Prozent der eingereichten Biere wurden prämiert. Die Preisverleihung fand vergangene Woche in Neustadt statt. Am heutigen Freitag feierte die Brauerei gemeinsam mit ihren Mitarbeitern diesen Erfolg.



Karlsberg-Biere international erfolgreich: Auszeichnung für höchste Bierqualität



Bereits zum fünften Mal veranstaltete der in Neustadt an der Weinstraße ansässige Meininger Verlag diesen internationalen Wettbewerb. Mit 1090 eingereichten Bieren und 70 Bierstilen aus 28 Ländern zählt der Meininger’s International Craft Beer Award heute zu den bedeutendsten und meistbeachteten Bierwettbewerben der Welt. Im April hatte eine 84-köpfige internationale Expertenjury die Biere unter die Lupe genommen. 90 Brauereien aus dem In- und Ausland wurden vergangene Woche in Neustadt für die hohe Qualität ihrer Biere ausgezeichnet.



Die Homburger Traditionsbrauerei überzeugte unter den Kriterien Aussehen, Geruch, Geschmack und Trinkfreude gleich mit drei Produkten beim Meininger’s International Craft Beer Award. Hier treten ausschließlich Craft-Beer-Brauer an: Zwar zählt die Karlsberg Brauerei größentechnisch nicht zu den Craft-Beer-Brauereien, doch stehen sie und ihre Biere für feinstes Handwerk und für höchste Qualität bei der Herstellung.



UrPils, Export und Bock machen die Welt des Trinkens bemerkenswerter



Karlsberg UrPils, das Flaggschiff der Karlsberg Brauerei, ist weiter auf Erfolgskurs: Nach Auszeichnungen beim World Beer Award, European Beer Star und Superior Taste Award überzeugte UrPils mit seinem herb-frischen Geschmack und holte die Silbermedaille.



Abräumer war auch Wettbewerbs-Neuling Karlsberg Export: Die Bierspezialität wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet.



Karlsberg Bock steht für Stärke, überschäumende Lebenskraft und schöpferische Energie: Seine ordentliche Karamell- und Röstmalznoten machen es zu einem perfekten Bier für die kalte Jahreszeit. Gleich bei seiner ersten Wettbewerbsteilnahme überhaupt holte Karlsberg Bock eine Platinmedaille (Top 26 von 1090 Bieren) und darüber hinaus die Sonderauszeichnung als bestes Bockbier im Wettbewerb.



Stolze Karlsberg-Mitarbeiter feiern gemeinsam den Erfolg



Betriebsleiter Darko Zimmer und Marketingleiter Karlsberg, Markus Broßette, nahmen die Preise stellvertretend für alle Karlsberg-Mitarbeiter in Neustadt entgegen: „Für uns Brauer sind diese Auszeichnungen natürlich eine große Bestätigung und Anerkennung für unsere tägliche Arbeit. Wir sind mächtig stolz auf unsere Produkte und werden auch inZukunft alles daran setzen, auf diesem Niveau mitzuhalten“, sagte Darko Zimmer bei der Preisverleihung.



Den Erfolg im Wettbewerb feiern auch die Karlsberg-Mitarbeiter: Sie nahmen am heutigen Freitag den Medaillensegen zum Anlass, sich und ihre Produkte bei einem Grillfest am Brauerei-Standort zu feiern. Bei Bockwurst und Karlsberg Bock wurde gemeinsam angestoßen.

