Karls eröffnet vier neue Attraktionen

Mit vier neuen Attraktionen starten Karls Erlebnis-Dörfer am 13. April in die Saison 2019. In Rövershagen bei Rostock werden gleich zwei neue Fahrgeschäfte eröffnet: Zum einen wird es mit der 140 Meter langen Erdbeer-Raupenbahn die erste, fest montierte Achterbahn in Mecklenburg-Vorpommern geben. Zum anderen sorgt der 14 Meter hohe „Melker-Turm“, der Gästen einen freien Fall ermöglicht, für zusätzlichen Nervenkitzel. Damit wird das Angebot des Erlebnis-Dorfes, zu dem unter anderem ein Erlebnis-Aquarium, ein Indoor-Kletterwald und eine Traktorbahn zählen, um zwei Fahrgeschäfte für die ganze Familie erweitert. In Karls Erlebnis-Dorf in Koserow auf Usedom wird es ab dem 13. April 2019 zudem einen neuen zehn Meter hohen Hubseil-Turm, den sogenannten Erdbär-Turm, geben. In Karls Erlebnis-Dorf in Zirkow auf der Insel Rügen soll eine neue Seilbahn, die Pfannkuchen-Schleuder, Gäste begeistern.

Weitere Informationen: www.karls.de

