Verwaltungsräte Peter Mettler & Carsten K. Rath berufen neue Geschäftsführung

Zum Jubiläum 2017 übergeben die Verwaltungsräte Peter Mettler, Präsident der LH&E Management AG, und Carsten K. Rath die Geschäftsführung des Kameha Grand Zürich an ihren General Manager Roland Rhyner und ihren Director of Finance Benedikt Theisen. Rath, Gesellschafter der LH&E Management AG, konzentriert sich gemeinsam mit Peter Mettler auf die strategische Arbeit als Verwaltungsrat.



Das Kameha Grand Zürich geht mit einer neu geordneten Geschäftsführung in das Jahr 2017. Carsten K. Rath, Gründer der Kameha Grand Hotels & Resorts sowie der Muttergesellschaft LH&E Management AG, übergibt die Geschäftsführung des Kameha Grand Zürich zum 1. März 2017 an das Führungsduo Roland Rhyner und Benedikt Theisen. Carsten K. Rath selbst fokussiert sich künftig auf die strategische Arbeit als Verwaltungsrat.



Roland Rhyner ist seit 2016 als General Manager des Kameha Grand Zürich tätig und wird sich für die operative Geschäftsführung verantwortlich zeichnen, während Benedikt Theisen die Finanzgeschäftsführung übernimmt.



Die neue Geschäftsführung startet mit besten Voraussetzungen in das Jahr 2017: Das Kameha Grand Zürich erwartet bereits zwei Jahre nach seiner Eröffnung den Break-Even und hat seine Auslastung im vergangenen Jahr ein weiteres Mal steigern können.



Noch bevor das Lifestyle-Hotel im August 2017 offiziell zwei Jahre alt wird, wird es den Break-Even erreichen – ein Verdienst, den Peter Mettler vor allem auf die exzellente Arbeit seines Kaders um Carsten K. Rath zurück führt. „Der Kuchen in Zürich ist sicher nicht grösser geworden, aber wir haben uns ein ordentliches Stück abgeschnitten und gegen den Markttrend deutlich Marktanteile gewonnen“ so Peter Mettler.



Der Wechsel verläuft analog der Übergabe bei der 2008 eröffneten Kameha Suite in Frankfurt und dem 2009 eröffneten Kameha Grand Bonn. Auch dort konzentrierten sich Peter Mettler als Präsident und Carsten K. Rath auf die Arbeit als Verwaltungsrat in der Muttergesellschaft LH&E Management AG. Die Übergabe in Zürich folgt nach einer Einarbeitungsphase der neuen Geschäftsführung durch Carsten K. Rath und seinen Partner Peter Mettler. „Wir freuen uns auf die Arbeit mit der neuen Geschäftsführung“, kommentiert Mettler den Schritt. „Mit Roland Rhyner haben wir einen erfahrenen Direktor, der in der Schweizer Grand Hotellerie einen ausgezeichneten Ruf genießt. Benedikt Theisen ist ein ausgewiesener Finanzexperte, der die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Hotels weiter ausbauen kann“, ergänzt Rath. Zu seinen Zukunftsplänen sagt Rath: „Ich bringe mich in meiner Eigenschaft als Verwaltungsrat strategisch in die Entwicklung der LH&E Management AG weiter ein.“



Über die Lifestyle Hospitality & Entertainment Group AG (LH&E Group)



Die LH&E Group ist eine Betriebs- und Management-Gesellschaft der Kameha Grand Hotels & Resorts. Kameha betreibt und managt internationale Lifestyle-Hotels, Luxus-Resorts, private DesignResidenzen sowie erstklassige Event-Gastronomie. Gründer und CEO ist Carsten K. Rath, Präsident des Verwaltungsrates ist Peter Mettler. Das erste Hotel der LH&E Group, das Kameha Grand Bonn, wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, wie beispielsweise als „Bestes Hotel des Jahres weltweit“ (Diners Club Magazin Award), „Hotel des Jahres“ (Busche Verlagsgesellschaft), „Bestes Event Hotel des Jahres“ (Location Award), „Deutschlands Trendhotel Nr.1“ (TripAdvisor) und als „Arbeitgeber des Jahres 2011/2012“. Zudem wurde die Kameha Suite in Frankfurt am Main mit dem Location Award 2012 und 2016 als „Beste Historische Event-Location in Deutschland“ ausgezeichnet.



Autograph Collection Hotels



Aussergewöhnliches aus Film, Kunst, Design und Literatur, gebündelt zu einem einzigartigen Aufenthaltserlebnis, das sind die mehr als 80 unabhängigen, luxuriösen Lifestyle-Hotels der Marke Autograph Collection, angesiedelt in den attraktivsten Destinationen weltweit. Ausgewählt wurden die Häuser aufgrund ihres ausgeprägten Charakters und ihrer bemerkenswerten Besonderheiten: ob markantes Wahrzeichen, aussergewöhnliches Design oder bestes Resortangebot in seinem Bereich – jedes einzelne Hotel gilt als absolut einzigartig.

Kameha Grand Zürich

Die Hotel-Webseite www.lieblingsplatz.com bietet Einblicke in das aussergewöhnliche Gesamtkonzept des Kameha Grand Zürich, dessen Lifestyle-Atmosphäre und Herzlichkeit den Gast in den Mittelpunkt allen Handelns stellt. Dank seiner einzigartigen Kombination von technischen Innovationen und herzlichem Service stellt das Kameha Grand eine attraktive Ergänzung der Zürcher Hotelszene dar. Nur drei Monate nach der Eröffnung wurde es bereits vom renommierten Hotelrating der Sonntagszeitung unter den Top 10 der besten Stadthotels der Schweiz positioniert. Carsten K. Rath, Gründer und CEO der Kameha Grand Hotels & Resorts, wurde darüber hinaus als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet. Das Fine-Dining-Restaurant You erhielt zum zweiten Mal in Folge einen Stern im Guide Michelin sowie 16 Punkte im Gault-Millau. Das Hotel befindet sich nur rund sechs Minuten vom Flughafen sowie sieben Kilometer vom Zürcher Hauptbahnhof bzw. Stadtzentrum entfernt – beste Voraussetzung für Geschäftsreisende. Der unweit vom Hotel gelegene Badesee mit 550 Metern Länge, 41 Metern Breite und drei Metern Tiefe ist der wohl grösste Pool eines Schweizer Hotels. Eingebettet ist er in das 128.000 Quadratmeter grosse Naherholungsgebiet mit weitläufigen Wiesen und Wäldern. Vielfältige Freizeitangebote wie Ping-Pong-Tische, ein Beach-Volleyball-Feld, Basketball-Court, Fussballplatz, Grillstellen, ein Bike-Park sowie eine eigene Karte mit JoggingRouten lassen keine Wünsche für Frischluftsuchende offen. Weitere Informationen und Bildmaterial unter www.lieblingsplatz.com. News rund um das Kameha Grand Zürich gibt es zudem auf www.facebook.com/....

