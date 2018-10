Kameha Grand Bonn gehört zu Deutschlands besten Ausbildern

19.10.18

Das Wirtschaftsmagazin Capital und die Personalmarketing-Experten von Ausbildung.de und TERRITORY Embrace küren zum zweiten Mal die "Besten Ausbilder Deutschlands". Mit dem Ergebnis 4 von 5 möglichen Sternen zählt das Kameha Grand Bonn zu den 500 besten Ausbildungsbetrieben deutschlandweit.



Über 700 Unternehmen haben an der umfangreichen Studie teilgenommen und einen Katalog mit über 60 Fragen beantwortet. "Die Ausbildungsqualität der Unternehmen ist auf einem sehr hohen Niveau - und hat sich noch gesteigert", resümiert Studienleiterin Ana Fernandez-Mühl von TERRITORY Embrace. "Aber die Rekrutierung der Talente ist kein Selbstläufer. Erfolgreiche Unternehmen haben das verstanden. Sie bieten eine entsprechend hochwertige Ausbildung an und sprechen darüber." 500 Unternehmen wurden aufgrund guter Bewertungen in den fünf untersuchten Kriterien Betreuung, Lernen im Betrieb, Engagement des Unternehmens, Erfolgschancen und innovative Lehrmethoden ausgezeichnet. Das Kameha Grand Bonn gehört mit vier von fünf möglichen Sternen im Bereich Ausbildung dazu und ist somit einer von "Deutschlands besten Ausbildern".



„Wir freuen uns sehr, dass wir vor den Experten von Ausbildung.de sowie TERRITORY Embrace bereits zum zweiten Mal in der Kategorie der „Besten Ausbilder Deutschlands“ überzeugen konnten. Das Thema Ausbildung wird im Kameha Grand sehr ernst genommen. Es ist uns ein großes Anliegen, sowohl Schulabsolventen, Quereinsteigern sowie Akademikern die bestmögliche Basis für einen erfolgreichen, beruflichen Werdegang zu liefern “, erklärt Kameha Grand General Manager Gerrit Thiebes.



Vom DAX-Konzern bis zum örtlichen Handwerksbetrieb - die Teilnehmer der Studie setzen sich aus allen Regionen und Branchen des Landes zusammen. Dadurch wird jungen Menschen, die auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz sind, eine Orientierungshilfe in der Arbeitswelt gegeben. Mehr Informationen zur Studie sowie alle Ergebnisse sind unter capital.de/beste-ausbilder zu finden.



Über TERRITORY Embrace



TERRITORY Embrace ist eine der erfolgreichsten Agenturen für Employer Branding, Talent Relationship Management und Recruiting. Experten aus HR, Marketing, Kreation und Kommunikation beraten und begleiten globale Unternehmen vom strategischen Aufbau der Employer Brand über die Umsetzung von Kreativ- und Kommunikationskonzepten und Social-Media-Strategien bis hin zur passgenauen Stellenbesetzung. Zu den Kunden gehören führende Arbeitgeber wie die Lufthansa Group, EY, Osram, Deutsche Telekom oder ALDI Süd. Mit reichweitenstarken Jobboards wie Ausbildung.de oder meinpraktikum.de ist TERRITORY Embrace Marktführer im Schüler- und Studierendenmarketing und setzt neue Standards, wie Talente und Arbeitgeber zusammenfinden. TERRITORY Embrace gehört zu TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte.



Über Ausbildung.de



Das Portal richtet sich an angehende Auszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz zu unterstützen. 2,6 Millionen monatliche Besucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärkste Ausbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier die unterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einen Überblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tipps rund um die Ausbildung.

