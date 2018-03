Fischmarkt im Kameha Grand

Adieu Winter, Bonjour Frühling - Das Kameha Grand begrüßt die helle Jahreszeit mit einem wöchentlichen Fischmarkt im französischen Stil. In der Brasserie Next Level können Bonner Bürger, Hotelgäste und Besucher dabei ein Stück Mittelmeer am Bonner Rheinufer genießen. Frischer Fisch trifft auf rheinische Lebensfreude und frühlingshafte Atmosphäre. Wer möchte, startet zunächst mit einer südfranzösischen Fischsuppe, bevor er bei einem Rundgang entlang der großzügigen Fischauslage seinen ganz persönlichen Favoriten auswählt. Ergänzt mit hochwertigen Beilagen und erlesenen Weinen, wird der jeweilige Fisch umgehend in der Küche zubereitet und serviert – Frische pur! Anschließend lassen die Gäste den Abend mit einem reichhaltigen Dessertbuffet und der Aussicht auf den Rhein ausklingen.



Faktenübersicht: Termine: Jeden Freitag

Zeitraum 30. März 2018 bis 25. Mai 2018

Beginn: 18:00 Uhr



Kameha Grand Bonn

Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Preise: 49,- Euro pro Person

(inklusive Fischsuppe, Fisch mit Beilagen (so viel der Appetit begehrt), Dessertbuffet)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren