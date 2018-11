Vom Koch zum Betriebsleiter bei der KAISERSCHOTE

08.11.18

David Schöpp hat zum 1. Oktober 2018 die Leitung der Eventlocation Seepavillon direkt am Strand des Fühlinger Sees in Köln übernommen. Dabei handelt es sich um einen exklusiven Veranstaltungsort des Feinkost Caterers KAISERSCHOTE. Die attraktive Lage am See mit direktem Zugang zum Strand, eine Ausstattung mit moderner Medientechnik und ein großer Ausstattungsfundus haben den Seepavillon zu einer der beliebtesten Eventlocations der Region werden lassen.



Dazu kommt die bekannt gute Küche. Umso mehr freut sich André Karpinski, Chef der KAISERSCHOTE, dass mit David Schöpp jetzt ein gelernter Koch aus dem eigenen Team die Leitung im Seepavillon übernommen hat: „Gute Köche landen bei uns irgendwann in der Chefetage. Das gilt auch für David Schöpp.“



Auch David Schöpp freut sich über die neue Funktion: „Ich bin eigentlich Koch aus Leidenschaft, und man muss sich genau überlegen, ob man den Kochlöffel zur Seite legt und eine Führungsposition übernimmt. Ich bin mit meiner Entscheidung sehr glücklich und freue mich auf die neuen Aufgaben. Und das Kochen werde ich sicher nie ganz sein lassen.“

