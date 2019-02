Hochkarätiges Treffen der Stars und Branchenvertreter bei der ARD BLUE HOUR in Berlin

07.02.19

Bereits zum 16. Mal wird am kommenden Freitagabend, 8.2.2019, die BLUE HOUR im Museum für Kommunikation stattfinden, zu der die ARD alljährlich einlädt.



Die ARD, in diesem Jahr mit 40 Ko- und Auftragsproduktionen, darunter zwei Koproduktionen im Wettbewerb, im Gesamtprogramm der Berlinale vertreten, ist einer der wichtigsten Auftraggeber des deutschen Film- und Fernsehmarktes. Mit der BLUE HOUR wurde ein renommiertes Treffen etabliert, bei dem Jahr für Jahr fast eintausend Schauspieler, Programmverantwortliche, Macher, Kreative und Multiplikatoren zusammenkommen.



Der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Volker Herres und die Geschäftsführerin der ARD Degeto Christine Strobl freuen sich bei der ARD BLUE HOUR auf dem Blauen Teppich nicht nur auf Stars und Filmschaffende, sondern auch auf eine Vielzahl Prominenter aus Kultur, Politik und Medien.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:

„Gesellschaftliche Verantwortung und die Komplexität der Welt stehen im Mittelpunkt vieler Filme, die in diesem Jahr auf der BERLINALE gezeigt werden. Und eben diese Thematik bestimmt auch die meisten ARD-Koproduktionen auf den 69. Internationalen Filmfestspielen. Die ARD steht mit ihren Koproduktionen für Relevanz und hintergründige Geschichten – und das spiegelt sich auch in ihrem Engagement für den Kinofilm wider. Ob Dokumentar- oder Spielfilm, die ARD ist einer der wichtigsten Partner für engagierte Kinoprojekte, die unsere Wirklichkeit inhaltlich und formal auf der Höhe der Zeit reflektieren.“



Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto:

„Ohne die eingeladenen FilmemacherInnen – herausragende AutorInnen, RegisseurInnen, ProduzentInnen, DarstellerInnen und viele weitere am Filmentstehungsprozess beteiligte Kreative – gäbe es unsere preisgekrönten und beliebten Filme und Serien in der ARD nicht. Wir möchten uns auf der BLUE HOUR bei den besten Köpfen der Film- und Fernsehbranche bedanken und den Blick auf neue gemeinsame Filmprojekte richten.“



Eine Veranstaltung dieser Größenordnung braucht Unterstützer, weshalb der besondere Dank dem Engagement der offiziellen Partner der ARD BLUE HOUR 2019 gilt: Lacoste, Miele Cie. & KG, Miles & More, Moët Hennessy Deutschland, Porsche AG, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Samsonite.





