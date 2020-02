Pressemitteilung BoxID: 785372 (Julia Kainz | filmcontact)

Ai Weiwei Werkschau CENSORED im Kino

Über 50 Videos, Kurzfilme und filmische Arbeiten des chinesischen Künstlers und Aktivisten vom 19. bis 24. Februar im Kino Babylon Mitte

Unter dem Titel CENSORED zeigt der chinesische Künstler und Menschenrechtsaktivist Ai Weiwei im Berliner Kino Babylon Mitte in der ersten umfassenden Werkschau sein Gesamtwerk an filmischen Arbeiten, von den ersten 2003 in China entstandenen Videos bis hin zu seinen thematisch verbundenen Kino-Dokumentarfilmen Human Flow (2017) und The Rest (2018) über die Flüchtlingskatastrophe. Die Filmreihe entstand auf Initiative von und in Zusammenarbeit mit der Cinema for Peace Foundation. Ai Weiwei erreichte über das Medium Video im stark von Zensur bedrohten China viele Menschen mit seinen politischen Botschaften. Der gängigen Praxis der öffentlichen Behörden, Vergehen filmisch festzuhalten, setzte er sich mit seiner eigenen Kamera zur Wehr. Diese filmischen Arbeiten wurden auf DVD an einen immer größer werdenden Verteiler verschickt. 2012 entstand der Dokumentarfilm Ai Weiwei: Never Sorry über seine politische und künstlerische Arbeit der amerikanischen Regisseurin Alison Klayman. In den letzten Jahren entstanden dazu eigene Kino-Dokumentationen wie z.B. Human Flow, der 2017 im Wettbewerb der Filmfestspiele Venedig lief. Das Programm umfasst alle Facetten seines filmischen Schaffens on So Sorry bis Never Sorry und zeigt an drei Tagen parallel in drei Sälen 52 Filme des Künstlers.



The Rest feiert seine Premiere im Rahmen der Werkschau am Mittwoch, 19. Februar 2020 um 20:00 Uhr.



Am Sonntag, 16. Februar 2020 laden wir Sie herzlich zum Pre-opening Event mit Diskussion zwischen Ai Weiwei und Markus Beeko (Generalsekretär, Amnesty International Germany) und anschließender Vorführung des Films The Rest im Kino Babylon Mitte ein.



20:00 Uhr Pre-opening Event mit Diskussion

20:30 Uhr Filmvorführung The Rest unter der Regie von Ai Weiwei



Darüber hinaus steht Ai Weiwei am Montag, 17. Februar 2020 für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Claudia Tomassini unter claudia@claudiatomassini.com oder Julia Kainz unter juliakainz@filmcontact.de.

