Rotkäppchen mit Brothäppchen

Weihnachts-Spezial im academixer-Keller

Die academixer präsentieren im Dezember mit „Rotkäppchen mit Brothäppchen“ einen Märchenklassiker in kabarettistischer Form inklusive vorzüglicher Verköstigung.



Fünf Besetzungen sind nominiert und wechseln sich ab. Außerdem helfen die Darstellerinnen und Darsteller dann in den Pausen auf dem academixer-Weihnachtsmarkt mit – Rotkäppchen schenkt Sekt und Wein aus, Großmutter hantiert mit der Suppenkelle und der Jäger macht sich nützlich am Gulaschstand. Das bedeutet, Sie können inmitten des Geschehens mit den Märchenfiguren parlieren, schwadronieren oder diskutieren, zum Beispiel darüber, ob man in Leipzig Stolle oder Stollen sagt, oder darüber, wie der Jäger den Wolf zur Strecke bringen will, wenn beide von ein und derselben Person gespielt werden!



Und Live-Musik gespielt wird "academixer-üblich" von den besten Musikanten der Stadt während der Vorstellung auch.



Ablauf

Einlass - 45 Minuten zum Ankommen und Naschen an den Weihnachtsmarktständen

Erster Teil Programm - ca. 45 Minuten

Pause 45 Minuten - es kann weiter an den Weihnachtsmarktständen geschlemmt werden

Zweiter Teil Programm - ca. 30 Minuten. Mit Programmende endet auch die Getränke- und Speisenflatrate.



Speisen und Getränke (im Preis enthalten)

Kaffee, Tee, Glühwein und alkoholfreie Getränke mit Stolle/n, Printen und weiterem Weihnachtsgebäck In der großzügigen Pause: Thüringer Bratwurst mit Brötchen, Mutzbraten auf Sauerkraut und Brot, Feuertopf (derber Gulasch) mit Kartoffelecken oder Krustenbrot, Kürbissuppe, Blätterteigpasteten mit Frischkäse und Gemüse gefüllt sowie Fettbemmen, an Erfrischungen reichen wir dazu Bier, je zwei Sorten Rot- und Weißwein sowie alkoholfreie Getränke.





Gesamtpreis: 69,- EUR p.P.



Karten: 0341/21787878



www.academixer.com

