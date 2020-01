JUVE Verlag für juristische Information GmbH

JUVE ist ein Presseverlag, der branchenspezifisch über wirtschaftsberatende Juristen in Deutschland und Österreich sowie über Steuerberater und Patentanwälte berichtet. Die Publikationen richten sich sowohl an in Kanzleien tätige Anwälte und Steuerberater als auch an Juristen und Steuerexperten in Unternehmen sowie in der Verwaltung und an Gerichten. Ebenso im Fokus steht dabei der juristische und steuerberatende Nachwuchs.