Jung, engagiert, beispielhaft

04.12.18

Am Mittwoch, den 05.12.2018, rücken die Beratungsstellen JUUUPORT und Nummer gegen Kummer ihre jugendlichen Ehrenamtlichen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Anlass ist der Internationale Tag des Ehrenamtes, an dem jedes Jahr das Engagement von Ehrenamtlichen anerkannt und gefördert wird.



Peer-to-Peer



Die Triebfeder der Onlineberatungsplattform "JUUUPORT" sind die sogenannten Scouts. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahren alt, wurden von erwachsenen Expert*innen ausgebildet und bieten anonyme und kostenlose Hilfe für Jugendliche bei Problemen im Internet. „Die Beratung macht mir viel Spaß und es ist ein gutes Gefühl, wenn ich jemandem helfen konnte. Außerdem lerne ich selbst immer wieder etwas dazu und weiß so auch besser, wie ich mit manchen Problemen im Netz umgehen kann“, erklärt Fabian, 18 Jahre aus Hannover.



Am Kinder- und Jugendtelefon der "Nummer gegen Kummer" beraten rund 2.500 qualifizierte Ehrenamtliche ratsuchende Kinder und Jugendliche zu allen Themenbereichen und Lebenslagen. Immer samstags sitzen speziell geschulte Jugendberater*innen am Telefon. „Es fühlt sich gut an, ein aufmerksamer und verständnisvoller Gesprächspartner zu sein. Durch die Anonymität können die Anrufer mit mir über alles reden. Über alle Themen, Gedanken und Gefühle, über die sie mit anderen nicht sprechen können oder wollen“, beschreibt Pia, 18, ihre Motivation, andere Jugendliche in ihrer Freizeit zu beraten.



Jugendliche berichten online von ihren Erfahrungen im Ehrenamt



In Videos, die auf den Social-Media-Kanälen von JUUUPORT und Nummer gegen Kummer veröffentlicht werden, interviewen sich die Jugendlichen der beiden Organisationen gegenseitig und berichten von ihren Erfahrungen in der Beratungsarbeit. Die JUUUPORT-Scouts erzählen auch, warum sie sich ehrenamtlich engagieren. Auf einer Aktionsseite hat JUUUPORT außerdem Online-Artikel zusammengestellt, die das Engagement der Jugendlichen beispielhaft zeigen.

