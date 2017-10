Jung, DMS & Cie.-App "allesmeins" gewinnt Jury-Preis des Insurtech-Kongress der DKM

.



- Die Finanz- und Versicherung-App allesmeins überzeugt Publikum und Fachjury auf der DKM, Leitmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft.

- allesmeins damit nicht nur "fairster digitaler Versicherungsberater" sondern überzeugendste Finanz-App bei der DKM-Fachjury.

- Mehrere Weiterentwicklungen machen allesmeins zur ersten Wahl von großen Maklerunternehmen, Vertrieben, Finanz- und Versicherungsvermittlern.



Mit seinem elektronischen Finanz- und Versicherungsordner "allesmeins" hat der Maklerpool Jung, DMS & Cie. bereits mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Kunden-Innovationspreis 2016 und die FOCUS MONEY-Bewertung "fairster digitaler Versicherungsberater", als Sieger in vier von fünf Kategorien. Auf der führenden Branchemesse DKM erreichte Jung, DMS & Cie. nun zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz beim Publikums-Voting und jetzt auch den ersten Platz beim Jury-Voting. Damit ist allesmeins die überzeugendste Finanz-App der Leitmesse DKM.



Mehrere Weiterentwicklungen punkten bei der aus Produktgebern, Maklerunternehmen und Unternehmensberatern zusammengesetzten Fachjury: So steht die Finanz- und Versicherungs-App seit Kurzem auch als browserfähige Version ("Web-App") zur Verfügung. Damit können Endkunden nicht nur ihre Finanzangelegenheiten auch ganz bequem am heimischen Rechner verwalten, sondern die App ist damit voll "white-label-fähig", womit Finanzintermediäre die App bei Ihren Kunden als eigene Applikation im gewohnten Look-and-Feel anbieten können.



Weitere Innovationen sind ein vollständiger Alttarifvergleich, eine umfassende Versicherungs-Bedarfsanalyse und eine Algorithmus-gesteuerte Vertragsoptimierung ("Versicherungs-Robo"). Mit "easyROBI" steht ein Top-moderner Kapitalanlage-Robo, also eine kundenorientierte Online-Beratungsstrecke für eine moderne Vermögensverwaltungslösung, bereit. Ideal für das Vermögensanlagegeschäft für Versicherungsvermittler ohne Erlaubnis für das Wertpapiergeschäft.



"Wir freuen uns über jeden Preis für allesmeins als wäre es der erste", kommentiert Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie., die Preisverleihung freudig. "Dieser Preis zeigt, dass wir nicht nur bei unseren Vermittlern und deren Kunden gut ankommen, sondern auch eine kompetent zusammengesetzte Fachjury überzeugen können. Antrieb für uns, unsere Digitalstrategie im Interesse unserer Kunden zügig weiter zu entwickeln."

