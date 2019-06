Pressemitteilung BoxID: 756833 (Jugendpresse Deutschland e.V. Bundesverband junger Medienmacher)

"Wie weiter mit Europa?" - Der Schülerzeitungskongress 2019

„Wie weiter mit Europa?“ – diese Frage stellen sich heute junge Medienmachende aus ganz Deutschland beim diesjährigen Schülerzeitungskongress der Jugendpresse Deutschland in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der Kongress ist Teil der Preisveranstaltung des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder.



Deutschlands beste Schülerzeitungsredakteure und -redakteurinnen diskutieren über Europas Zukunft mit



- Albrecht Meier, Korrespondent im Hauptstadtbüro des Tagesspiegel,

- Annika Klose, Landesvorsitzende der Jusos Berlin und Kandidatin für das Europäische Parlament, und

- Jonathan Weide, Bundesvorstand der Jungen Europäischen Föderalisten.



„Die Europawahl hat deutlich gemacht, dass sich die jungen Menschen in Deutschland zu einem starken Europa bekennen. Absolute Priorität hat dabei der Klimaschutz. Damit die Anliegen der Jugendlichen Gehör finden, braucht es eben auch Journalistinnen und Journalisten, die diese Themen aufnehmen. Diesen Beitrag können auch Schülerzeitungsredakteure und -redakteurinnen leisten, die ein wichtiger Teil von demokratischer Schulkultur sind. Sie haben die Chance mit diesen Themen eine breite Masse von Jugendlichen zu erreichen und damit Aufmerksamkeit für junge Anliegen zu schaffen. Im Rahmen des Schülerzeitungskongresses wollen wir die Schülerzeitungsredakteure und –redakteurinnen fit machen für diese wichtigen Aufgaben und sie untereinander vernetzen“, meint Yvonne Lehmann, Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung.



Auf dem Schülerzeitungskongress wird auch die Auszeichnung „Sicher in der digitalen Welt“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz von Referatsleiterin Dr. Heike Gehrke überreicht.



„Vernetzung und Weiterbildung stehen im Mittelpunkt des Schülerzeitungskongresses. So können Deutschlands beste Schülerzeitungen voneinander lernen und neue Fähigkeiten erwerben. Wir haben auch dieses Jahr wieder spannende Workshops. Themen sind u.a. Europa, Mobbing oder Fake News, aber auch medienpraktische Fähigkeiten wie Layout, Recherche oder Fotos“, freut sich Martin Winter, geschäftsführender Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland, über die Veranstaltung.



Das Programm



Der Schülerzeitungskongress findet am Donnerstag, 13. September 2018, von 09.00 bis 18.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Stiftung statt (Haus 1, Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin).



Programm

09.00 – 10.40 Uhr Eröffnung des Schülerzeitungskongresses mit der Diskussion „Wie weiter mit Europa?“

10.40-10.40 Uhr Auszeichnungsverleihung „Sicher in der digitalen Welt“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz durch Referatsleiterin Dr. Heike Gehrke

11.00 - 17.30 Uhr Workshops, in denen sich die Redaktionsmitglieder zu einem bestimmten Thema fortbilden und austauschen können

12.30-12.50 und Bunte und rasante Kinder- und Jugendzirkusshow des Kinder- und Jugendzikus

17.30-18.00 Uhr CABUWAZI, Imbiss und offene Gesprächsrunden



SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB DER LÄNDER



Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und der Jugendpresse Deutschland veranstaltet und von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ bewerben sich jährlich 1.900 Schülerzeitungsredaktionen. Die besten Zeitungen im Bundesrat ausgezeichnet. Neben den Preisen nach Schulkategorien vergeben die Veranstalter gemeinsam mit den Partnern Sonderpreise für einzelne Leistungen oder ganze Schülerzeitungen. — www.schuelerzeitung.de

