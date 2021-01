Neun thematische Sonderpreise werden dieses Jahr beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder vergeben. Die Bewerbungsfrist wurde bis zum 31. Januar 2021 verlängert.



Zwei Wochen länger können sich Redaktionen für die insgesamt neun Sonderpreise direkt bei der Jugendpresse Deutschland bewerben. Die Preise sind thematisch vielfältig, wodurch sich für jede Redaktion ein passendes Thema finden lässt. Mitmachen lohnt sich: Neben Preisgeldern bis zu 1.000 Euro, nehmen die Gewinner*innen an einer feierlichen Preisverleihung sowie einem Kongress zur Weiterbildung teil. Ausgeschrieben sind dieses Jahr folgende Preise:



Ideen. Umsetzen. – Der Innovationspreis für Schülerzeitungen (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger)

EinSatz für eine bessere Gesellschaft (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)



Medien und Schule (Joachim Herz Stiftung)



Noch Mauern im Kopf? DDR-Aufarbeitung und der Weg zur Deutschen Einheit (Bundeszentrale für Politische Bildung)



Körper und Geist von Schüler*innen in Zeiten von Corona (AOK – Die Gesundheitskasse)

Unter die Lupe genommen – Sicherheit und Gesundheit an Schulen (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Hat deine Schule Mobbing im Griff? (Werner-Bonhoff-Stiftung)



Total lokal – Sonderpreis für den besten Schülerzeitungsbeitrag aus der Nachbarschaft (Elbe-Wochenblatt-Verlag)

Europa (Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland)



Redaktionen können sich mit Ausgaben ihrer Zeitungen auf die Sonderpreise bewerben, indem sie diese an das Bundesbüro der Jugendpresse Deutschland senden und zusätzlich als PDF per E-Mail an buero@jugendpresse.de, mit Angaben zum Kontakt und jeweiligem Sonderpreis. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich hier: www.schuelerzeitung.de



SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB DER LÄNDER



Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und der Jugendpresse Deutschland veranstaltet und von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ bewerben sich jährlich 1.900 Schülerzeitungsredaktionen. Die besten Zeitungen im Bundesrat ausgezeichnet. Neben den Preisen nach Schulkategorien vergeben die Veranstalter gemeinsam mit den Partnern Sonderpreise für einzelne Leistungen oder ganze Schülerzeitungen. — www.schuelerzeitung.de

