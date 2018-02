Deutschlands beste Schülerzeitungen

30 Gewinnerzeitungen können sich über eine Auszeichnung beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder 2018 freuen. Auf die Sieger warten Geldpreise, Workshops und eine Einladung nach Berlin. Die Jury wählte aus rund 1.900 Einsendungen aus ganz Deutschland die Besten der besten Blattmachenden aus. Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam von der Jugendpresse Deutschland und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Unterstützt wird der Wettbewerb vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Alfterer Superzeitung die „erKant“ oder akomag – an Kreativität fehlt es den Schülerzeitungen schon bei der Namensgebung nicht. In sechs Schulkategorien (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Förderschulen und beruflichen Schulen) haben besonders gut recherchierte Artikel und außergewöhnlich Zeitungen gewonnen. Zudem erhielten zwölf Schülerzeitungen Sonderpreise und eine Auszeichnung für herausragende themenspezifische Beiträge und bestimmte journalistische Stilformen.



Bei der Bekanntgabe der Gewinnerzeitungen unterstrich Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg den Stellenwert von Schülerzeitungen: „Schülerzeitungen gehören zum Schulalltag dazu. Wer wissen will, was Schülerinnen und Schüler denken, muss Schülerzeitung lesen. Und er wird spüren, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Ideenreichtum und mit welchem Humor die Kinder und Jugendlichen ihre Artikel schreiben. Schülerzeitungen informieren und unterhalten. Sie machen Spaß. Sie sind nichts weniger als ein Hort der Meinungsvielfalt an den Schulen und somit ein Beitrag zur Demokratie. So wie die großen Zeitungen auch.“



„Es ist beeindruckend, mit wie viel Kreativität und handwerklichem Können Schülerinnnen und Schüler Zeitungen gedruckt oder digital entwickeln und produzieren“, gratulierte Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des BDZV, den Gewinnern. „Großes Kompliment an alle Teilnehmenden. Schülerzeitungen leisten einen wichtigen Beitrag für die demokratische Schulkultur. Ihre Redaktionen tragen wesentlich dazu bei, dass Schüler und Schülerinnen den kompetenten Umgang mit Nachrichten und auch mit Informations- und Kommunikationstechnologien lernen. Es ist dem BDZV ein besonderes Anliegen, den Einsatz der Schülerinnen und Schüler und der betreuenden Lehrer und Lehrerinnen zu würdigen.“



Reica Lindner, Bundesvorständin der Jugendpresse Deutschland dazu: „Der Schülerzeitungs-wettbewerb der Länder ist ein tolles Projekt. Ich bin begeistert, wie vielfältig und professionell Schülerzeitungen sind. Als ehemalige Redakteurin weiß ich, wie viel Arbeit in einer Zeitung steckt und finde es toll, dass diese durch den Wettbewerb wertgeschätzt wird. Ich finde es bemerkenswert, dass es auch immer mehr Onlineschülerzeitungen gibt. Diese Entwicklung unterstützen wir als Jugendpresse gern.“



Geldpreise und eine Reise nach Berlin winken allen Gewinnerzeitungen: Im Frühsommer werden die jungen Medienmachenden bei einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet. Auf dem Schülerzeitungskongress der Jugendpresse Deutschland können die Redaktionen zahlreiche Medienworkshops mit Medienprofis besuchen, mit denen sich die prämierten Redaktionen vernetzen können.



Blattkritik von den Profis



Die Jury wurde unterstützt durch das Know-How von Jan Drebes aus der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post; Roman Eichinger, Ressortleiter Politik von Bild am Sonntag; Brigitte Fehrle, freie Journalistin; Beatrix Fricke, Redaktion Leben der Berliner Morgenpost; David Kluthe, künftiger Ressortleiter Kindernachrichten bei der dpa; Volkmar Krause, Chefreporter bei der Märkischen Allgemeinen, sowie Dr. Susanne Stracke-Neumann, freie Journalistin, und anderen.



So sehen Siegerinnen und Sieger aus



Kriterien wie die Schul- und Schülerbezogenheit, jugendrelevante Themen im außerschulischen Bereich wie auch der Schreibstil, das Layout und die Aktualität der Zeitungen flossen in die Bewertung ein. Online-Schülerzeitungen nahmen gleichberechtigt neben Printzeitungen am Wettbewerb teil.



Die machen es möglich



Der Wettbewerb wird von der Jugendpresse Deutschland und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundesratspräsident Michael Müller. Die Kultusministerkonferenz empfiehlt den Wettbewerb. Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Die Projektleitung seitens der Länder liegt zum vierten Mal beim Land Brandenburg.



Die Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt den Wettbewerb als Kongresspartner. Die acht Sonderpreise und die Auszeichnung werden durch den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – welches den Wettbewerb auch zusätzlich noch einmal fördert –, die AOK – Die Gesundheitskasse, die Werner-Bonhoff-Stiftung, die Joachim Herz Stiftung, die Otto Brenner Stiftung, die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung vergeben. Erstmals vergibt die Stiftung Selbstwertgefühl eine Auszeichnung beim Schülerzeitungswettbewerb.



Die Besten aller Bundesländer



Lokale Wettbewerbe auf Landesebene waren der Bundesjurysitzung vorausgegangen, die ihre Gewinnerzeitungen beim Bundeswettbewerb einreichen und Zeitungen für Sonderpreise und die Auszeichnung nominieren konnten. Zudem konnten sich Schülerinnen- und Schülerredaktionen selbst für Sonderpreise und die Auszeichnung bewerben. Seit 2004 findet der Schülerzeitungswettbewerb der Länder unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ jährlich statt. Ziel ist es, das Engagement von Schülern und Schülerinnen außerhalb des Unterrichts zu honorieren. Demokratische Strukturen an Schulen sollen gestärkt und das Erlernen journalistischer Arbeitsmethoden gefördert werden.



SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB DER LÄNDER



Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und der Jugendpresse Deutschland veranstaltet und von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ bewerben sich jährlich 1.900 Schülerzeitungsredaktionen. Die besten Zeitungen werden im Bundesrat ausgezeichnet. Neben den Preisen nach Schulkategorien vergeben die Veranstaltenden gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern Sonderpreise für einzelne Leistungen oder ganze Schülerzeitungen. — www.schuelerzeitung.de





Jugendpresse Deutschland e.V. Bundesverband junger Medienmacher

Die Jugendpresse Deutschland ist der Bundesverband für junge Medienmachende. Vom Schülerzeitungsredakteur bis zur jungen Volontärin begleiten wir in den Beruf, bilden mit fast 300 Seminaren im Jahr aus, veranstalten zum Beispiel die Jugendmedientage und den Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag als Events für den Kontakt und die Diskussion zwischen Profis aus Medien und Politik und dem Nachwuchs. Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder zeichnen wir jedes Jahr die besten jungen Blattmachenden aus. Wir stellen den Jugend-Presseausweis zur Verfügung und geben die Möglichkeit, im Rahmen von interessanten Veranstaltungen journalistisch zu berichten. Wir erreichen rund 15.000 junge Medienmachende und organisieren den größten Teil unserer Arbeit von Jugendlichen für Jugendliche. - www.jugendpresse.de



