Deutschlands beste Schülerzeitungen ausgezeichnet

Die besten Schülerzeitungen Deutschlands wurden heute von Bundesratspräsident Daniel Günther, die Parlamentarische Staatssekretärin Caren Marks, Medienvertreterinnen und Medienvertretern sowie Sonderpreispartnern im Bundesrat ausgezeichnet. Eine Jury des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder hatte sie aus 1900 Einsendungen ausgewählt.



In sechs Schulkategorien (Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, berufliche Schulen und Gymnasien) sowie zehn Sonderpreisen und einer Auszeichnung wurden insgesamt 37 Preise vergeben. Neben einem Preisgeld beinhaltet der Gewinn eine Reise nach Berlin zur feierlichen Preisveranstaltung im Bundesrat.



Daniel Günther, Bundesratspräsident und Schirmherr des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder 2019, erklärte: „Schüler und Schülerinnen haben enorm viel zu sagen. Schülerzeitungen sind ihr Sprachrohr, egal, ob online oder gedruckt. Sie verkörpern Meinungs- und Pressefreiheit an Schulen und sind dadurch ein wichtiger Baustein in der demokratischen Bildung. Wir brauchen junge Menschen, die mit Informationen verantwortungsbewusst und kritisch umgehen. Und gerade deshalb brauchen wir Schülerzeitungen. Ich freue mich, die besten von ihnen auszeichnen zu dürfen!“



Auch Dietmar Wolff, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger und Hauptpartner des Wettbewerbs, hob die Relevanz der Arbeit von Schülerzeitungen hervor: „Schülerzeitungen sind das Sprachrohr der Schülerinnen und Schüler. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für die demokratische Schulkultur. Die jungen Redakteure und Redakteurinnen vermitteln den kompetenten Umgang mit Nachrichten und auch mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Kreativität und das Engagement sind beeindruckend, und es ist dem BDZV ein besonderes Anliegen, diesen Einsatz der Schüler und der betreuenden Lehrkräfte zu würdigen.“



Helene Fuchs, Bundesvorständin der Jugendpresse Deutschland, freut sich, die Arbeit der Redaktionen unterstützen zu können: „Schülerzeitungsarbeit ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam Journalismus auszuprobieren und dabei mit viel Spaß etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Was die Preisträgerinnen und Preisträger im Wettbewerb abliefern, ist zum Teil schon auf professionellem Niveau. Diese besondere Leistung würdigt die Jugendpresse jedes Jahr besonders gern.“



Journalisten und Journalistinnen wie Jochen Arntz, Chefredakteur der Berliner Zeitung; Jan Drebes, Parlamentskorrespondent der Rheinischen Post; Henry Lohmar, Stellvertreter der Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung; Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber des Tagesspiegel; Stefan Dammann, Abteilungsleiter beim Weser-Kurier; und Sven Gösmann, Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur ehrten die Gewinner der Schulkategorien.



Der Wettbewerb wird seit 2004 unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ von der Jugendpresse und den Ländern der Bundesrepublik Deutschland veranstaltet und von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Wettbewerb. Die zehn Sonderpreise werden durch den Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die AOK – Die Gesundheitskasse, die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, das Deutsche Spionagemuseum Berlin, die Werner-Bonhoff-Stiftung, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die Otto Brenner Stiftung, dem Elbe Wochenblatt Verlag sowie die Joachim Herz Stiftung vergeben. Erstmals vergibt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eine Auszeichnung im Rahmen des Schülerzeitungskongresses. Medienpartner ist der Tagesspiegel, Druckpartner Abihome.



SCHÜLERZEITUNGSWETTBEWERB DER LÄNDER

Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland und der Jugendpresse Deutschland veranstaltet und von der Kultusministerkonferenz empfohlen. Unter dem Titel „Kein Blatt vorm Mund“ bewerben sich jährlich 1.900 Schülerzeitungsredaktionen. Die besten Zeitungen im Bundesrat ausgezeichnet. Neben den Preisen nach Schulkategorien vergeben die Veranstalter gemeinsam mit den Partnern Sonderpreise für einzelne Leistungen oder ganze Schülerzeitungen. — www.schuelerzeitung.de

