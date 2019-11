Pressemitteilung BoxID: 774936 (JugendKulturService gGmbH)

Die 16. SchulKinoWochen Berlin sind gestartet!

In Berlin haben die diesjährigen SchulKinoWochen begonnen. Am heutigen Vormittag des 8. November eröffnete der Animationsfilm FRITZI – EINE WENDEWUNDERGESCHICHTE die diesjährige Ausgabe des größten Filmbildungsprojekts des Landes. Rund 500 Berliner Schüler*innen kamen mit ihren Klassen ins Kino International, um dort mit Regisseur Matthias Bruhn und Drehbuchautorin Beate Völcker über das Geschichten-Erzählen für die große Leinwand und ein Stück deutsch-deutsche Geschichte zu sprechen. Im Kinosaal standen die Grundschulkinder Schlange, um ihre Fragen rund um die historischen Hintergründe der Wendegeschichte, die Arbeit einer Drehbuchautorin und die Produktion eines Animationsfilms über reale Ereignisse zu stellen.



Die heutige Eröffnung bildet den Auftakt für zwei Wochen voller großer Kinomomente, visueller Eindrücke und zahlreicher Lernerlebnisse: Vom 8. – 22. November 2019 verlegen bereits zum 16. Mal über 25.000 Berliner Schüler*innen den Unterricht in den Kinosaal. Das von VISION KINO in Kooperation mit dem JugendKulturService durchgeführte Angebot zur schulischen Film- und Medienbildung bringt ein genrereiches Spektrum von mehr als 50 herausragenden Filmen in über 40 Kinos der Stadt. Ganz nach der Devise Film auf den Stundenplan wurden die Filme speziell für den Einsatz im Unterricht ausgewählt und sollen Schüler*innen von der Schulanfangsphase bis zum Abitur die Möglichkeit bieten, das Kino als Kultur- und Gemeinschaftsort zu erleben und filmische Schaffens- und Wirkungsprozesse im Gespräch mit Filmschaffenden und Filmpädagog*innen zu reflektieren. Auch das diesjährige Programm bietet künstlerisch und inhaltlich anspruchsvolle Filme und eine große Bandbreite an aktuellen deutschen Spiel- und Dokumentarfilmen wie internationalen Produktionen.



Das vollständige Programm gibt es auf der Webseite der SchulKinoWochen Berlin: www.schulkinowochen-berlin.de. Kurzentschlossene können sich noch bis jeweils zwei Tage vor Veranstaltung für die SchulKinoWochen anmelden.

