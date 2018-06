Vorrunden-Aus für müde und altersschwache DFB-Elf?!

Ganz Deutschland war vorbereitet und hoch motiviert, die eigene Nationalelf beim Auftakt zur WM-Titelverteidigung zu unterstützen. Doch was die Mannschaft im Spiel gegen Mexiko präsentierte war absolut kein Meisterfußball. Jürgen Höller, Europas führender Erfolgs- und Motivations-Experte über das Spiel:







„Was die deutschen Spieler auf dem Platz am Sonntag gezeigt haben, war klar gesagt – nichts Die Mannschaft wirkte insgesamt satt, kraftlos, wie ein in die Jahre gekommener Wohlstandsbauch. Führungsspieler wie Khedira, Hummels oder auch Müller haben ideenlos gespielt, waren quasi ein Schatten ihrer selbst. Mit dieser gelangweilten Haltung kann man kein Spiel aufbauen, geschweige denn das Team mitreißen und angreifen. Was wir brauchen, sind hungrige Spieler, die für frischen Wind sorgen und sich auf dem Platz beweisen wollen. Weg vom Reagieren, hin zum Agieren, zum Angreifen, das ist jetzt der Weg, um das Ruder noch herumzureißen. Aktuell hat Deutschland mehr Chancen auf einen Sieg mit unerfahrenen Spielern, die heiß darauf sind, Fußball zu spielen, als mit den erfahrenen Altmeistern, die offensichtlich schon spielmüde in dieses Turnier gestartet sind. Jogi Löw muss jetzt umdenken, sich und die Mannschaft vollkommen erneuern und einen totalen Richtungswechsel vornehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir wechseln die alten gemütlich gewordenen Spieler, wie Hummels, Müller und Khedira, aus oder es gelingt Jogi Löw, bei seiner Stammelf das Feuer wieder zu entfachen. Wenn unsere Jungs es rechtzeitig schaffen, ihren Kampf- und Teamgeist zu aktivieren, können sie beim Spiel nächsten Samstag gegen Schweden durchaus einen Sieg holen. Mein Tipp: Deutschland schlägt Schweden 3 : 1.“







Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com





Jürgen Höller Academy KG

Jürgen Höller gilt als Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer. Bereits mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Unternehmen und gründete in der Folgezeit 12 weitere erfolgreiche Firmen. So baute er den damals erfolgreichsten Fitnessclub Deutschlands (Fit & Fun) und 1988 die Inline Unternehmensberatung auf, die rund 2.000 Fitness- und Freizeitparadiese in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert und beraten hat. Seit 1988 betätigte er sich auch als Redner. Zuerst im Bereich Verkauf, später auf dem Gebiet Management und schließlich zu "Motivation und Erfolgsstrategien". 1991 wurde er "Unternehmer des Jahres". Die Zeitschrift "BUNTE" wählte ihn zu einem der "500 wichtigsten Deutschen" und die Zeitschrift "GQ" kürte ihn zu einem der "25 besten Redner unserer Zeit". In seinen Seminaren schulte er über 1,6 Mio. Menschen. Zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler, darunter Christoph Daum, Grit Breuer, Andi Goldberger u. v. m. erbrachten mit Jürgen Höllers Unterstützung Höchstleistungen. Seine über 60 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden mehr als 6 Mio. Leser und Hörer - darunter die Nummer-1-Bestseller "Sprenge Deine Grenzen" und "Sag ja zum Erfolg". Nachdem der geplante Börsengang seines Unternehmens aufgrund des Börsencrashs im Jahr 2000 scheiterte, geriet er mit seinem Unternehmen in Schwierigkeiten und erlebte schließlich die größte Krise seines Lebens, bei der er - außer dem Halt und der Liebe seiner Frau, seiner Familie und guter Freunde - alles verlor. Im Mai 2004 startete Jürgen Höller ein fulminantes Comeback. Zu diesem Zeitpunkt belasteten ihn noch 6,6 Millionen Schulden, die er innerhalb von nur 3,5 Jahren komplett tilgte. Heute bietet er mit seiner Jürgen Höller Academy wieder erfolgreich Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten an und füllt erneut die größten Hallen. Von der Zeitschrift FOCUS in Zusammenarbeit mit XING Coaches wurde er 2016 als "Top Coach" ausgezeichnet. Ebenfalls von Focus in Kooperation mit Statista erhielt er in den Jahren 2016, 2017 und 2018 den Titel "Wachstumschampion" als jeweils eines der 500 wachstumsstärksten Unternehmen in ganz Deutschland. Im April 2017 belegte die Jürgen Höller Academy im aktuellen Ranking der Financial Times Platz 495 der 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Europa. Anfang Juli 2017 ermittelte ihn nun das Wirtschaftsmagazin Erfolg als Nummer 1 unter den "TOP 100"-Erfolgstrainern in Deutschland und Österreich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren