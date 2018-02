Mit mehr Selbstbewusstsein zum Erfolg

Es gibt verschiedene Gründe für ein geringes Selbstvertrauen. Häufig liegt es daran, dass bereits die Eltern ihren Kindern zu wenig zutrauen. Das überträgt sich auf den Nachwuchs und wirkt bis in das spätere Erwachsenenleben hinein. Dabei ist ein gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein der Schlüssel zu beruflichem wie privatem Erfolg. „Denn wer nicht an sich selbst glaubt, wird auch andere Menschen nicht davon überzeugen, an ihn zu glauben. Die langersehnte Beförderung geht dann vermutlich eher an den Kollegen, der sich besser ins rechte Licht rücken kann“, weiß Jürgen Höller, Europas führender Erfolgs- und Motivations-Experte. Mit 5 Tipps zeigt er, wie das Selbstbewusstsein gesteigert werden kann:



1. Positive Ausstrahlung: Ein offenes sowie entspanntes Lächeln öffnet Türen. So simpel dieser Tipp erscheint, so effektiv ist er. Denn viele Studien haben nachgewiesen, dass Menschen, die lächeln, attraktiv und selbstbewusst wirken. Zusätzlich gehört die richtige Körperhaltung zu einem selbstbewussten Auftritt. Ein gerader Rücken, der Blick nicht gesenkt, sondern auf das Gegenüber gerichtet – das wirkt sich innerlich wie äußerlich positiv aus. Wer anfängt, sich selbstsicher zu geben, wird es mit der Zeit auch sein.



2. Sich trauen: Erfolgreiche, selbstbewusste Menschen stellen sich ihren Herausforderungen, denn sie wissen, dass sie nur so über sich hinaus wachsen. Sie vertrauen auf ihre Fähigkeiten, probieren immer wieder etwas Neues aus. Nur durch konstantes Lernen wachsen sie und haben Erfolg. Wichtig ist es dabei, nicht zu verzweifeln, wenn dann doch nicht alles so klappt, wie geplant. Schließlich gehören Fehler ebenso wie Misserfolg zum Leben dazu. Erfolgreiche Menschen bleiben am Ball und überwinden diese Schwierigkeiten. Dafür können sie am Ende stolz auf das sein, was sie erreicht haben. Dazu gehört ebenfalls, sich zu trauen, einmal Nein zu sagen. Aus Angst vor Ablehnung oder davor, egoistisch zu wirken, lassen sich viele Menschen in Situationen drängen, die ihnen eigentlich nicht zusagen. Dabei ist es wesentlich, auch gegen den Strom schwimmen zu können, um damit für sich und seine Interessen einzustehen.



3. Positiv denken: Ein optimistischer Geist führt zu mehr Energie und Erfolg. Durch das intensive Visualisieren eines positiven Ausgangs einer Situation steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser auch Eintritt. Sich stattdessen selbst ständig mit anderen zu vergleichen und zu glauben, dass sie besser, schöner oder klüger seien, führt zu nichts. Das bedeutet aber auch, generell mit Kritik umgehen zu lernen. Schlichte Nörgelei sollte abprallen, wohingegen ernst gemeinte konstruktive Kritik dankend angenommen werden und eine Chance sein sollte, sich zu verbessern.



4. Sicheres Auftreten: Fester Augenkontakt mit dem Gegenüber und eine feste Stimme stehen für Überzeugung und Sicherheit des Sprechers. Der Sprecher möchte gehört und wahrgenommen werden: Er zeigt, dass seine Meinung wichtig ist. Menschen, die nicht von Natur aus eine sonore Stimme haben, trainieren sie zum Beispiel durch konzentriertes, tiefes Einatmen in den Bauch. Zu einem selbstbewussten Auftreten gehört zusätzlich, auf Formulierungen, die Unsicherheit zum Ausdruck bringen, wie „wahrscheinlich“, „vielleicht“ oder „könnte sein“, zu verzichten.



5. Sport treiben: Viele Menschen, die unter einem geringen Selbstbewusstsein leiden, fühlen sich auch in ihrem Körper nicht wohl. Sport hilft dabei, den eigenen Körper besser kennen und lieben zu lernen. Hierbei ist der Aspekt abzunehmen gar nicht entscheidend. Vielmehr setzt Sport das Glückshormon Endorphin frei. Selbst Bewegungsmuffel können eine Sportart finden, die ihnen Spaß macht und bei der sie so vor allem Zeit für sich und ihr Wohlgefühl haben.



Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com

