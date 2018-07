Ist Erfolg gleich Lebensfreude?

Wer erfolgreich ist und alles hat, dem geht es gut, der kann zufrieden mit seinem Leben sein. Stimmt das wirklich? Hängen Erfolg und Lebensfreude zusammen oder hat das eine nichts mit dem anderen zu tun? Europas führender Erfolgs- und Motivations-Experte, Jürgen Höller, coacht und schult seit Jahrzehnten Menschen in den Bereichen Karriere, Erfolg und Persönlichkeit und weiß, wie die Gleichung dieser beiden Lebensaspekte positiv aufgeht.



Erfolg ist relativ



„Zunächst muss man sich die Frage stellen: Was ist Erfolg und wie wirkt sich dieser auf das Leben aus? Eine erfolgreiche berufliche Karriere bringt durch entsprechende finanzielle Vergütung in der Tat Sicherheiten und einen gewissen Standard mit sich, doch bedeutet das nicht, wer sich alles kaufen kann, lebt auch glücklicher“, bemerkt Jürgen Höller und klärt auf: „Studien haben ergeben, dass bis zu Bruttoeinkommen zwischen 60.000 und 80.000 Euro jährlich das Gefühl der Zufriedenheit zunimmt, doch bei weiterer Steigerung des Gehaltes stagniert beziehungsweise sinkt diese Zufriedenheit wieder. Grund ist unter anderem die fehlende Zeit für das Privatleben. Finanzieller Erfolg allein macht folglich nicht glücklich im Leben. Also geht die Gleichung Erfolg gleich Lebensfreude nicht ohne Weiteres auf.“



Und was ist mit Misserfolgen?



„Grundsätzlich ist festzuhalten, dass schlechte Erlebnisse oder Misserfolge präsenter in Erinnerung bleiben und auf die Lebensfreude drücken, ganz egal ob dies nun beispielsweise eine ausbleibende Beförderung im Beruf ist, eine Trennung vom Partner oder die Summe vieler kleiner Ärgernisse im Alltag“, sagt Jürgen Höller und erläutert: „Doch genau diese negative Beeinflussung dürfen Betroffene nicht zulassen. Hier gilt es das Geschehene zu akzeptieren und einen Schlussstrich zu ziehen, um wieder nach vorn zu blicken, statt sich mit bereits gemachten Fehlern zu beschweren und in einen unglücklichen Zustand zu versetzen. Das heißt nicht, dass man aus Misserfolgen nicht lernen sollte, ganz im Gegenteil. Gescheiter kommt von gescheitert. Aus Fehlern zu lernen und beim nächsten Anlauf einen anderen Weg einzuschlagen, ist der Schlüssel zu neuen Erfolgserlebnissen, über die wir uns dann im Leben wieder freuen können.“



Auf die Definition kommt es an



Freude und Glück im Leben dauerhaft zu verspüren und zu leben, kann jeder lernen, weiß Höller: „Aktuell wurde in Indien vom Dalai Lama das Schulfach ‚Glück‘ eingeführt, bei dem Kinder lernen, innere Zufriedenheit zu verspüren und auszudrücken und so Stress zu bewältigen. Affirmationen sind beispielsweise ein hervorragendes Mittel, um sich selbst in einen glücklicheren und ausgeglicheneren Zustand zu versetzen. Autosuggestionen wie ‚Ich bin glücklich‘, oder als Frage gestellt: ‚Worüber kann ich im Leben gerade glücklich oder wofür kann ich dankbar sein?‘, helfen dabei, sich auf Positives im Leben zu fokussieren. Das kann beispielsweise ein harmonischer Abend mit Freunden oder der Familie sein, eine Verbesserung in einer Sportart oder eine gute Gesundheit. Doch auch auf lösungsorientierte Denkweisen in schweren Lebenssituationen oder den Mut, sich diesen zu stellen, darf man stolz sein, denn auch das ist eine positive Einstellung. Sich an guten und schönen Dingen im Leben zu erfreuen, und sind sie noch so klein, ist bereits ein Erfolg. Inwieweit Erfolg und Lebensfreude zusammenhängen, kommt folglich darauf an, wie eine Person Erfolg definiert, denn er darf nicht nur bezogen auf Materielles oder den eigenen Status gesehen werden. Sehen Menschen jedoch in jedem glücklichen Moment und in jeder gelösten Herausforderung des Lebens einen Erfolg, hängt beides in der Tat zusammen.“



Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com

Jürgen Höller Academy KG

Jürgen Höller gilt als Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer. Bereits mit 19 Jahren eröffnete er sein erstes Unternehmen und gründete in der Folgezeit 12 weitere erfolgreiche Firmen. So baute er den damals erfolgreichsten Fitnessclub Deutschlands (Fit & Fun) und 1988 die Inline Unternehmensberatung auf, die rund 2.000 Fitness- und Freizeitparadiese in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert und beraten hat. Seit 1988 betätigte er sich auch als Redner. Zuerst im Bereich Verkauf, später auf dem Gebiet Management und schließlich zu "Motivation und Erfolgsstrategien". 1991 wurde er "Unternehmer des Jahres". Die Zeitschrift "BUNTE" wählte ihn zu einem der "500 wichtigsten Deutschen" und die Zeitschrift "GQ" kürte ihn zu einem der "25 besten Redner unserer Zeit". In seinen Seminaren schulte er über 1,6 Mio. Menschen. Zahlreiche Spitzensportler, Politiker und Künstler, darunter Christoph Daum, Grit Breuer, Andi Goldberger u. v. m. erbrachten mit Jürgen Höllers Unterstützung Höchstleistungen. Seine über 60 Bücher, DVDs und Audioprodukte fanden mehr als 6 Mio. Leser und Hörer - darunter die Nummer-1-Bestseller "Sprenge Deine Grenzen" und "Sag ja zum Erfolg". Nachdem der geplante Börsengang seines Unternehmens aufgrund des Börsencrashs im Jahr 2000 scheiterte, geriet er mit seinem Unternehmen in Schwierigkeiten und erlebte schließlich die größte Krise seines Lebens, bei der er - außer dem Halt und der Liebe seiner Frau, seiner Familie und guter Freunde - alles verlor. Im Mai 2004 startete Jürgen Höller ein fulminantes Comeback. Zu diesem Zeitpunkt belasteten ihn noch 6,6 Millionen Schulden, die er innerhalb von nur 3,5 Jahren komplett tilgte. Heute bietet er mit seiner Jürgen Höller Academy wieder erfolgreich Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunkten an und füllt erneut die größten Hallen. Von der Zeitschrift FOCUS in Zusammenarbeit mit XING Coaches wurde er 2016 als "Top Coach" ausgezeichnet. Ebenfalls von Focus in Kooperation mit Statista erhielt er in den Jahren 2016, 2017 und 2018 den Titel "Wachstumschampion" als jeweils eines der 500 wachstumsstärksten Unternehmen in ganz Deutschland. Im April 2017 belegte die Jürgen Höller Academy im aktuellen Ranking der Financial Times Platz 495 der 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Europa. Anfang Juli 2017 ermittelte ihn nun das Wirtschaftsmagazin Erfolg als Nummer 1 unter den "TOP 100"-Erfolgstrainern in Deutschland und Österreich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren