Pressemitteilung BoxID: 765551 (JS Veranstaltungszentrum)

Wenn Junior wieder über sich hinauswächst

Leipzig beliebter Hosenscheißerflohmarkt erwartet wieder tausende Besucher

Am 15. September verwandelt sich die agra wieder in ein Mekka für Frauen, Eltern, Großeltern und all jene, die es werden wollen. Die Halle ist mit über 200 Ständen ausgebucht und es erwarten die Besucher eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielzeug und Kinderzimmerausstattung von preiswert bis Designerteil.



Dabei lautet das Motto: schauen, plaudern, feilschen und sofort mitnehmen! Hier kommen locker 10.000 Lieblingsteilchen zusammen, über die sich nun Andere freuen können. Einen weiteren Vorteil hat der Einkauf auf einem Secondhand-Flohmarkt ebenfalls noch. Alle gebrauchten Kleidungsstücke sind schadstoffarm, da bereits gewaschen. Also beste Freundin schnappen und los geht’s. Häppchen, Latte Macchiato und allerlei kulinarische Überraschungen runden den perfekten Shoppingsonntag ab.



Was: 13. Hosenscheißer-Flohmarkt

Wann: 15.09.2019, 11 bis 16 Uhr

Wo: agra, Bornaische Str. 210, 04279 Leipzig

Eintritt: 4,00 Euro | freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige

Begleitpersonen Schwerbehinderter



Weitere Infos: https://www.hosenscheisser-flohmarkt.de/



https://www.facebook.com/events/433321090817874/

