Frühling für den Kleiderschrank

Der Kleiderschrank ist voll, und es ist doch nicht genügend Passendes dabei? Das lässt sich ändern: Am 15. April findet im Kohlrabizirkus der 8. Ladyfashion-Flohmarkt statt. Dies ist eine perfekte Möglichkeit ausrangierte Sachen, Fehlkäufe und Kleidungsstücke, aus denen man „herausgewachsen“ ist, zu verkaufen und auch wieder neue Lieblingsteile günstig zu erstehen.



Von 12 bis 17 Uhr kann an rund 250 Ständen – Teilnehmerrekord – gestöbert, anprobiert, gechillt und gekauft werden, was das Zeug hält. Wühlen und fühlen, probieren und taxieren, sitzt, passt, gefällt – und sofort mitnehmen! Hier kann geshoppt, gequatscht und gefeilscht werden.



Angeboten werden auf dem größten Secondhand-Modemarkt der Region neben coolen Klamotten von No name bis Design auch Schuhe, Taschen, Schmuck, Parfüm und Kosmetik. Da kommt jede Frau, egal, welchen Alters, Figurtyps und Geschmacks auf ihre Kosten. Also: beste Freundin schnappen, und los geht’s. Häppchen, Latte Macchiato, Selbstgebackenes und allerlei kulinarische Überraschungen runden das perfekte Ladyshopping ab.



Was: 8. Ladfashion-Flohmarkt



Wann: 15.04.2018 von 12 bis 17 Uhr



Wo: Kohlrabizirkus, An den Tierkliniken, 04103 Leipzig



Eintritt: 4,00 €, Kinder bis 14 Jahre frei



Weitere Infos unter:



https://www.facebook.com/events/101747843945699/



www.ladyfashion-flohmarkt.de

