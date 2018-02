200 aufgeräumte Kinderzimmer

Die Tage werden allmählich wieder etwas länger – der Frühling kündigt sich an, und damit müssen bald auch die dünneren Pullis, Jacken, Hosen & Co. aus den hinteren Schrankablagen nach vorn geholt werden. Dabei wird nach wenigen Stücken sofort klar, dass der Nachwuchs schon wieder aus allem herausgewachsen ist und für die kommende Saison neu eingekleidet werden muss. Da kommt der 9. Hosenscheisser-Flohmarkt am 18.03. im Kohlrabizirkus genau zur rechten Zeit.



Hier dreht sich einen Sonntag lang, von 11 bis 16 Uhr alles rund ums Kind. Zirka 200 Muttis und Papis haben die Schränke, Sideboards, Kommoden und Kisten ihrer Kids aus- und aufgeräumt.



Das Angebot kann also kaum noch größer sein: kunterbunte Baby-, moderne Kinder- und coole Vorschulkleidung, Spielzeug, Bücher, Puzzles, Kinderwagen, Sport- und Freizeitgeräte, Kleinmöbel sowie Kinderzimmeraccessoires – und das zu günstigen Preisen. Wühlen und fühlen, probieren und taxieren, sitzt, passt, gefällt – und sofort mitnehmen! Hier kann geshoppt, gequatscht und gefeilscht werden.



Natürlich wird auch an den kleinen Hunger zwischendurch mit Eis, herzhaftem und süßen Leckereien gedacht. Ein Nachmittag für Freundinnen, Nachbarinnen und natürlich Familien mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die Jüngsten mit Schminken, Bastel- und Malecke, Hüpfburg & Co.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren