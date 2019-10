Pressemitteilung BoxID: 771658 (JPMorgan Asset Management S.a.rl.)

J.P. Morgan Asset Management: Ausgezeichnete Income-Expertise für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse





Multi-Asset Income-Strategie erhält Bestnote „AAA“ von Scope





Income-Klassiker nutzt Flexibilität, um im Spätzyklus Ertragschancen auszuschöpfen





Konservative Income-Strategien nach drei Jahren mit über 1,7 Milliarden Euro Zuflüssen







Das Research-Haus Scope bescheinigt J.P. Morgan Asset Management exzellente Qualität und Kompetenz beim Management von Multi-Asset-Income-Strategien. Dabei wird in dem jüngst verliehenen AAA-Team-Rating nicht nur die ausgesprochen lange Historie seit 1979 im Management von Multi-Asset-Fonds sowie in Income-Strategien hervorgehoben, sondern auch der prägende Fokus auf das Thema Multi-Asset Income als einer der ersten großen Asset Manager überhaupt. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Income-Expertise, denn wir haben bereits sehr früh begonnen, Lösungen für das Niedrigzinsumfeld anzubieten“, betont Christoph Bergweiler, Leiter von J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, Österreich, Zentral und Osteuropa sowie Griechenland.



Von Ressourcen, Prozess und Personen profitieren



Nach dem Urteil von Scope ist die Plattform des Multi-Asset-Solutions-Teams mit insgesamt rund 80 Investmentprofis personell hervorragend aufgestellt und profitiert von der langjährigen Expertise des gesamten Teams und insbesondere von den erfahrenen Income-Portfoliomanagern: Neben Lead-Portfoliomanager Michael Schoenhaut mit Branchenerfahrung von 25 Jahren wird auch die Expertise von Co-Manager Eric Bernbaum betont, der seit seinem Einstieg im Jahr 2008 bei J.P. Morgan Asset Management und somit seit Auflage des JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund dem Team angehört.



Neben dem Management bewertet Scope auch den Investment- und Researchprozess des Multi-Asset-Teams zum Management der Income-Strategien als „exzellent“. Dieser sei klar strukturiert und sinnvoll abgegrenzt. Zum Hintergrund: In der Verantwortung des Portfoliomanagements liegt die Festlegung der Asset Allokation, die Selektion der Assetklassenspezialisten der jeweiligen Anlageklassen und das Management des Portfoliorisikos. Die Einzeltitel innerhalb der unterliegenden Anlageklassen – derzeit sind es 13 – werden dagegen von den jeweiligen Expertenteams ausgewählt, die ein spezielles, auf die Anforderungen der Income-Strategie auf regelmäßige Erträge ausgerichtetes Sub-Portfolio managen. In der Multi-Asset-Solutions-Gruppe findet das qualitative und quantitative Makro-Research zur Unterstützung der Asset-Allokation-Entscheidungen des Portfolio­managements statt. Scope lobt zudem den starken Fokus auf das Risikomanagement der Strategien über mehrere Instanzen, dank dem potenzielle Makrorisiken frühzeitig erkannt werden und das Portfoliomanagement dementsprechend Portfoliorisiken schnell identifizieren und die Asset Allokation bei Bedarf anpassen kann.



Für den Investment-Track-Record der Income-Strategie vergibt Scope die Bewertung „sehr gut“, da die Wertentwicklung des Global Income Fund über zehn Jahren deutlich über dem Mittelwert der Vergleichsgruppe „Mischfonds global ausgewogen“ liegt – und das bei geringerem Risiko gemessen an der Volatilität und am maximalen Verlust über drei Jahre. Die risikoadjustierte Rendite des Global Income Fund liegt gemessen an der Sharpe Ratio oberhalb des Mittelwertes der Vergleichsgruppe. Zwar habe der vorsichtige Ansatz, Fremdwährungsrisiken abzusichern, aufgrund der Aufwertung des US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf die Performance etwas geschmälert, aber für Anleger, die dieses Währungsrisiko eingehen möchten, stehe auch eine US-Dollar-gesicherte Anteilklasse zur Verfügung.



Flexible Positionierung im späten Zyklus



Der inzwischen fast seit elf Jahren etablierte „Income-Klassiker“ Global Income Fund hat sich dank seiner Flexibilität in unterschiedlichen Marktphasen bewähren können. In der aktuellen Spätphase des Konjunkturzyklus haben die Fondsmanager Michael Schoenhaut und Eric Bernbaum das Portfolio defensiver ausgerichtet und die Liquidität insgesamt deutlich erhöht. So liegt die Aktienquote weiterhin bei moderaten 30 Prozent mit einer Verschiebung hin in defensivere Marktsegmente, ebenso wurde die Kreditqualität der Anleihen erhöht und nicht zuletzt dient eine Position kurzlaufender, sehr liquider Papiere als defensiver Anker. Nichts desto trotz setzen die Fondsmanager gezielt auf hochrentierliche Anlagen wie beispielsweise Hochzinsanleihen aus den USA und Europa, haben aber hier die Bonitäten erhöht.



Konservativere Lösung für defensive Anleger



Da viele Sparer trotz inzwischen mehr als zehn Jahren Niedrigzinsumfeld den Weg zum Kapitalmarkt scheuen, hat J.P. Morgan Asset Management die beliebte Income-Strategie vor drei Jahren in einer defensiveren Variante aufgelegt: Der JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund wird vom gleichen Team wie der Income-Klassiker gemanagt und nutzt dessen in unterschiedlichsten Marktphasen erprobten Investmentansatz. Das Risikoprofil ist allerdings konservativer und entspricht etwa dem des globalen Anleihenmarkts. Dass dies ein richtiger Schritt war, um Anlegern eine Brücke zum Kapitalmarkt zu bauen, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass inzwischen bereits mehr als 1,7 Milliarden Euro in den Global Income Conservative Fund investiert wurden. „Unser Ziel ist, mit den ausschüttungsorientierten flexiblen Mischfonds die Bedürfnisse der Anleger zu erfüllen. Wir freuen uns, auch solchen Anlegerschichten, die bisher den Kapitalmarkt scheuten, die Möglichkeit zu geben, für ihre Anlageziele zu investieren“, erläutert Christoph Bergweiler. Besonders schätzen die Anleger an den Income-Fonds die regelmäßigen Ausschüttungen, die wie ein zusätzliches Einkommen transparent aufzeigen, was die Fonds erwirtschaftet haben und zudem wie ein Puffer gegen Kapitalmarktschwankungen wirken. Es besteht die Möglichkeit, diese Ausschüttungen vierteljährlich (in der Anteilklasse div) oder jährlich (in der Anteilklasse dist) auszahlen zu lassen. Anleger in der Ansparphase können von dem ertragsorientierten Ansatz in der thesaurierenden Anlageklasse profitieren, denn neben den Ausschüttungen strebt das Management Kapitalwachstum an.



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Ausschüttungen sind nicht garantiert.



Weitere Informationen zum JPMorgan Investment Funds – Global Income Conservative Fund



Vierteljährlich ausschüttende Anteilklasse: ISIN A (div) EUR : LU1458463236, WKN A (div) EUR : WKN A2AN88



Thesaurierende Anteilklasse: ISIN A (acc) EUR : LU1458463079, WKN A (acc) EUR : WKN A2AN86



Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai



Auflegungsdatum: 12. Oktober 2016



Fondsvolumen: 1.789 Millionen Euro (per 14. Oktober 2019)



Benchmark: 15% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR, 30% Barclays Capital US Corporate High Yield Hedged to EUR, 55% Barclays Capital Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR



Angestrebte jährliche Ausschüttung: 2 – 3 Prozent (in der Anteilklasse A – nicht garantiert)



Angestrebte jährliche Schwankung: 3 – 7 Prozent (entspricht dem globalen Anleihenmarkt)



Das vollständige Risikoprofil des Fonds finden Sie im aktuell gültigen Verkaufsprospekt.



Weitere Informationen: www.jpmorganassetmanagement.de/Income



Weitere Informationen zum JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund



ISIN A (div) EUR: LU0395794307 / WKN A (div) EUR: A0RBX2 (vierteljährlich ausschüttend)



ISIN A (dist) EUR : LU0840466477 / WKN A (dist) EUR: A1J5UZ (jährlich ausschüttend)



Fondsmanager: Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai



Auflegungsdatum: 11. Dezember 2008



Benchmark: 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR



Fondsvolumen: 27, 8 Milliarden Euro (per 14.10.2019)



www.jpmorganassetmanagement.de/Income



Wichtige Hinweise:



Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintre.en von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA- Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (