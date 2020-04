Pressemitteilung BoxID: 795378 (joy2all Verlag)

Trotz Krise zuhause mit Spaß lernen – das Mathe und Deutsch „First Aid Kit“ vom joy2all Verlag

Dieses Angebot unterstützt Kinder beim Lernen wesentlicher Grundlagen

Das kleine Einmaleins ist wohl einer der wichtigsten Bausteine der Grundschulmathematik. Lesekompetenz gilt schon lange als entscheidender Faktor für den Schulerfolg in allen Fächern.



Warum nicht die Krise als Chance sehen und daheim mit den Kindern Basics üben, die sie ihr ganzes Leben lang gebrauchen können?



Um dies zu ermöglichen bietet der joy2all Verlag ein extra vergünstigtes „First Aid Kit“ für das Homeschooling an. Hiermit trainieren Grundschüler Kernkompetenzen und niemandem fällt die Decke auf den Kopf.



Der erste Teil des „First Aid Kits“ besteht aus dem Kartenspiel Xmal



Mit den 100 Spielkarten zum kleinen Einmaleins lässt sich nicht nur das Malnehmen perfektionieren. In neun verschiedenen Spielvarianten wird hier auch die Division, Subtrahieren und das Ergänzen geübt. Das Besondere an Xmal, hier ist es gelungen, ein Spiel zu schaffen, das Spielspaß und Lernerfolg einzigartig verbindet.



Dabei ist Xmal nicht nur ein Spiel für Grundschüler. Es ist ein Spiel für die ganze Familie und Fans ganz unterschiedlicher Spielrichtungen kommen auf ihre Kosten. Xmal bietet Varianten, in denen es wie bei Halli Galli oder Ligretto um die Schnelligkeit geht. Spielen sie die Variante Trumpfmal! mit Ansagen verwandelt sich Xmal in ein Strategiespiel ähnlich dem Skat. Oder soll nur Glück oder Pech entscheiden? Dann können die Varianten „Xmal - next“ oder „Xmal - größer oder kleiner“ gespielt werden.



Der zweite Teil des „First Aid Kits“ besteht aus zwei Leseraupen



Mit der Leseraupe können Sie das fleißige Lesen Ihrer Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg wertschätzen. Das bietet sich gerade jetzt für die Krise an. Nichts besser als wenn diese Zeit seitens der Kinder mit dem Lesen guter Bücher ausgefüllt wird! Und so geht die Leseraupe: Für jedes gelesene Buch erhält das Kind eine Perle. Mit acht Perlen entsteht ein wunderschöner Schlüsselanhänger Marke Leseraupe. Da macht das Lesen gleich noch mehr Spaß!



Für lang anhaltende, sinnvolle Beschäftigung ist also gesorgt!



Das „First Aid Kit“ wurde speziell für die Quarantäne und Ferienzeit zusammengestellt.



Erhältlich so lange der Vorrat reicht. Über diesen Link gelangen Sie zum Angebot: https://joy2all.de/

