Beim Betreten des Moxy Berlin wird deutlich: Die Vorschriften und Grenzen des Hoteldesigns haben sich aufgelöst und der Kreativität wird freien Lauf gelassen. Lässig zusammengewürfelte Möbel treffen auf freiliegende Wände, auf Graffiti, auf Brettspiele. Der Gast könnte den Eindruck gewinnen, in einem coolen Co-Working Space oder Lifestyle-Club gelandet zu sein. Es herrscht eine lockere Atmosphäre. Durch das Design mit viel Holz und wild kombinierten Farben und Materialien fühlt man sich direkt wie in einem Wohnzimmer. Elemente, die für ein klassisches Hoteldesign stehen, wie eine prominent platzierte Rezeption als Blickfang werden eher in den Hintergrund gestellt. Hier ist sie integriert in einen „Coffee Counter“, an dem neben einem Cappuccino auch die Zimmerkarte überreicht wird. Der Gast wird eher vom „Kumpel“ begrüßt als offiziell von einem Hotelangestellten in Uniform.



Die Grenzen lösen sich auf. Der Gast bewegt sich innerhalb der öffentlichen Bereiche frei; jede Zone ist für ein anderes Bedürfnis spielerisch perfekt ausgestattet: Angrenzend an den Eingang liegt die offene Lounge, die mit schweren Lederkissen, Perserteppich, Topfblumen zu einem Brettspiel einlädt. Für diejenigen Gäste also perfekt gelegen, die gerne mitten im Geschehen sind aber selber nicht im Mittelpunkt stehen wollen. In der ersten Reihe sitzend, haben sie den Eingang und die dahinterliegende Welcome-Zone genau im Blick und können beobachten, wer ein und ausgeht, und was ansonsten so passiert.



In der Welcome-Zone kann der Gast entspannt verweilen. Verschiedene Sitzmöglichkeiten wie niedrige Poufs, Lounge-Chairs oder Sitzsäcke versprühen diesen gemütlichen Wohnzimmercharakter. Durch ihre Flexibilität lassen sich diese Möbel spontan um arrangieren und je nach Gusto der Gäste platzieren. Helle Grundfarben strahlen Ruhe aus, die durch die dunkle Decke mit freiliegenden Rohren und den vielen Accessoires wieder durchbrochen wird. Das Konzept ist jung. Freigelegte Bauteile und Betonflächen sind mit Graffiti besprayt und erzählen von der Geschichte des Hauses. Der Kicker-Tisch bringt die Gäste zusammen. Ein lustiges Gimmick am Rande: Handyfotos vom Spiel am Kicker oder einem geselligen Abend an der Bar können „im Nu“ ins digitale Moxy-Gästebuch geladen werden und tauchen anschließend wieder auf dem Eingangsscreen auf. Die Stimmung ist unkompliziert: alles kann nichts muss. Der Gast bewegt sich komplett unbefangen und unbeobachtet - das war uns als Designern wichtig!



Von der Welcome-Zone gelangt man in die offene Library and plug in-Zone, die Computer, Steckdosen, USB-Stecker, schnelles Internet sowie Ruhe bietet. Hier ziehen sich Geschäftsreisende nach den Meetings zurück, um die Mails des Tages zu beantworten oder Touristen, die mit Hilfe der zahlreichen Bücher den nächsten Trip in Berlin planen. Apropos Bücher: Diese sind in den öffentlichen Bereichen überall zu finden. Ob über die Geschichte Berlins, über Sehenswürdigkeiten oder über Berliner-Funfacts – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diejenigen, die beim Lesen oder Arbeiten absolute Ruhe suchen, ziehen sich einfach in die zwei angrenzenden Think Tanks zurück.



Sind die Gäste gut angekommen, haben sich ausgeruht, gearbeitet und das ein oder andere Spiel gespielt, so folgt bald das Bedürfnis nach dem kulinarischen Wohl. Auch hierfür ist gesorgt und zwar ein paar Meter weiter. Hinter dem Eingangstresen erstrecken sich sechs Buffetstationen, die morgens für einen frischen Start in den Tag sorgen und später durch schwere Stahltüren wieder „verstecke“ werde. Gegessen wird dann – je nach Laune – am großen Tisch mit anderen Gästen gemeinsam oder an kleineren Tischen in privaterem Ambiente.



Nun noch ein kurzer Exkurs zu den Hotelzimmern. Diese wirken im Vergleich zu den öffentlichen Bereichen entschleunigend. Klare Linien, minimalistisches Design und natürliche Farben und Materialien lassen den Gast zur Ruhe kommen.



Insgesamt ist das Moxy Berlin „bunt“ und es bringt richtig Laune, das Hotel zu erkunden. Die Bücher, die vielen spielerischen Accessoires, die Brettspiele, der Kicker: All dies sind Instrumente, um die Gäste für das Hier und Jetzt zu begeistern. Mit einem Augenzwinkern wird hier dazu animiert, das Handy mal zur Seite zu legen und ein Buch aufzuschlagen, sich durch herumliegende Accessoires inspirieren zu lassen oder ein Spiel mit dem Gegenüber aus Fleisch und Blut zu spielen. Denn auch die echte, nicht digitale Welt, kann anregen und überraschen. Ein wichtiger Bestandteil des gesamten Konzeptes ist der Berliner Bär – das Wappentier Berlins -, der hier als Maskottchen in verschiedensten Farben, Formen und Größen immer wieder auftaucht.

JOI - Design GmbH

„Die menschlichen Kontakte sind es, die es ausmachen und unseren Beruf besonders machen. Wir entwerfen als Menschen für Menschen, schaffen Lebensräume und reagieren auf stetig wechselnde und sich neu orientierende Wünsche und Anforderungen aus unserer Gesellschaft – das ist mein Steckenpferd.“

C. Kretschmar-Joehnk



Noch nie war es so spannend, in der “Hospitality Design” Branche tätig zu sein. Mehr als 30 Jahre Erfahrung bilden die Basis. Bereits seit 1984 liegt der Fokus von JOI-Design auf der Entwicklung von exklusiven und Design-orientierten Konzepten für die internationale Hotellerie. Serviced Apartments und markenaffines Office Design kamen in den letzten Jahren dazu. Innerhalb des Hotelsegmentes befasst sich das Innenarchitekturbüro sowohl mit privat-geführten, feinen und kleinen Boutique-Hotels als auch mit jungen Szene-Hotels und luxuriösen Hotelketten.



Die Entwicklung von Möbeln, Leuchten oder Armaturen für die Sanitärindustrie ist heute ebenso konstanter Bestandteil des Portfolios, resultierend aus dem Know-how um die Anforderungen aus den Projekten und aus der Feder von Produktdesignern stammend – Products by JOI-Design.



Das kreative Team des führenden europäischen Designstudios gestaltet mit erfahrenen Innenarchitekten, Architekten, Ingenieuren, Grafikern und Produktdesignern einzigartige sowie zeitgemäße und maßgeschneiderte Konzepte. Der enge Austausch mit dem Auftraggeber sowie der Ansporn nach einer optimalen und nachhaltigen Lösung für das individuelle Projekt stehen im Vordergrund.



Gleichzeitig richtet sich der Blick nach außen: Die Analyse von sich ständig ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft und der Entwicklung des Reisens spornt an, jeweils die beste Antwort für das individuelle Projekt zu realisieren. Mit dem Ziel, zu der Entwicklung der Branche beizutragen und diese mitzugestalten, wird das tiefgründige und breitgefächerte Wissen mit anderen Akteuren der Branche geteilt. möchten wir unser tiefgründiges und breit-gefächertes Wissen mit anderen Akteuren der Branche teilen. Bei Interesse finden sich weitere Infos hier:

http://joi-design.com/...





