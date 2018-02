JOBLINGE Kompass und Jugend debattiert

Joblinge Kompass seit August 2016 eine Erfolgsgeschichte in Leipzig

Zusammenarbeit mit Jugend debattiert – erste öffentliche Debatte am 8. Februar 2018





„Seit über fünf Jahren leistet die JOBLINGE gAG gute Arbeit, um junge Menschen mit schwierigen Lebenswegen in geregelte Beschäftigung zu integrieren. Nach dem das zukunftsweisende Projekt in Leipzig startete, kam 2015 der Standort Halle und im August 2016 das Projekt Kompass hinzu.“, erklärte Dieter Schliek, ehrenamtlicher Vorstand der Joblinge gemeinnützige Aktiengesellschaft Leipzig in seiner Begrüßung anläßlich der ersten öffentlichen Debatte von Teilnehmenden des Projektes JOBLINGE-Kompass in der Aula der Helmholzschule Leipzig. „Jungen Geflüchteten eine berufliche Chance zu geben und sie erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren sind genau die Gründe, warum der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig als öffentliche Förderer diese Initative seit Beginn unterstützen“ ergänzt Matthias Kretschmer, Regionalleiter der Joblinge gAG Leipzig.



„Gemeinsam mit dem starken lokalen Unternehmensnetzwerk und den ehrenamtlichen Helfern, die sich als Mentor, Trainer oder im Aufsichtsrat engagieren, konnten wir bisher für zahlreiche Jugendliche neue Perspektiven schaffen. Das treibt uns weiter an“, so Sebastian Heiland, Projektleiter Joblinge Kompass in Leipzig.



JOBLINGE setzt durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen jedoch nicht nur auf eine intensive Praktikaphase. Zuvor vertiefen die Jugendlichen ihre Kenntnisse der deutschen Sprache und lernen dabei auch, welche Anforderungen deutsche Arbeitgeber an sie stellen und welche Kompetenzen dafür wichtig sind. Alles nicht nur in praktischen, unternehmensnahen Workshops und Projekten sondern auch über ein Kultur- und Sportprogramm. In diesem Rahmen ist das Team des Kompass-Projektes diesmal einen neuen Weg gegangen. In einem Pilotprojekt arbeitete JOBLINGE Kompass erstmals mit Jugend debattiert in Sprachlerngruppen zusammen, sodass die jungen Geflüchteten die Möglichkeit hatten, von den Inhalten des Projekts Jugend debattiert zu profitieren, welches bereits seit mehr als 15 Jahren deutschlandweit an Schulen und mittlerweile auch international in vielen Ländern erfolgreich durchgeführt wird.



„Neben der politischen Bildung ist die Persönlichkeitsbildung unserer Teilnehmenden ein wichtiges Ziel dieser Zusammenarbeit. Sie lernen, sich mit verschiedenen Standpunkten auseinanderzusetzen, schulen ihre Konflikt-fähigkeit und verbessern zeitgleich durch das effektive Training ihre sprachlichen Fertigkeiten“ , so Susanne May die verantwortliche Koordinatorin Jugendliche und Mentoren und engagierte Deutschlehrerin.



Im Rahmen der öffentlichen Debatte zum Thema: „Sollen praktische Einstellungstests statt Zeugnissen als Qualifikationen gelten?“ konnten heute vier junge Geflüchtete ihre immensen Fortschritte eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die erfahrenen Jugend debattiert Projektlehrerinnen Maria Faßbinder und Anke May bewerteten in ihrer Funktion als Jury die Debatte und gaben den Debattanten wertvolle Hinweise.



Tim Wagner, einer der Gründer von Jugend debattiert, lobte das Engagement der Jugendlichen und regte an, diesen Projektbaustein zukünftig als festen Bestandteil des JOBLINGE-Programmes zu etablieren.

JOBLINGE e.V.

JOBLINGE ist eine gemeinnützige Initiative der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG. Sie bündelt das bürgerschaftliche Engagement zahlreicher Part-ner aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, um Jugendliche auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zu unterstützen. In einem sechsmonatigen Programm qualifizieren sich Teilnehmer in der Praxis und erarbeiten sich aus eigener Kraft einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem JOBLINGE-Partnerunternehmen. Auf lokaler Ebene wird die Initiative von gemeinnützi-gen Aktiengesellschaften (gAGs) getragen. Seit der Gründung der ersten gAG 2008 ist JOBLINGE zur bundesweiten Initiative mit derzeit 28 Stand-orten gewachsen - unter anderem in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt und Leipzig. Mehr als 6.500 Jugendliche haben bereits an dem Programm teilgenommen. Im September 2014 wurde JOBLINGE von der Deutsch-landstiftung Integration als "Integrationsprojekt des Jahres" ausgezeichnet. Im September 2014 wurde JOBLINGE von der Deutschlandstiftung In-tegration als "Integrationsprojekt des Jahres" ausgezeichnet und erhielt 2017 das PHINEO Wirkt-Siegel. Seit 2016 unterstützt die Initiative mit dem zweiten Programm JOBLINGE Kompass gezielt auch junge Geflüchtete. Für weitere Informationen: www.joblinge.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren