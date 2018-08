Zuschüsse für Klassenfahrt, Mittagessen und Nachhilfe extra beantragen

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket müssen zusätzlich beantragt werden. Sie sind nicht automatisch Bestandteil der monatlichen SGB II-Regelleistung. Sie sind für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vorgesehen, die einen Leistungsanspruch nach dem SGB II haben und im Jobcenter beraten werden.

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet:





die Erstattung der Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten,

einen Zuschuss für die Kosten der Schülerbeförderung,

die Erstattung der Kosten für die Lernförderung,

einen Zuschuss zum Mittagessen,

einen Zuschuss für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,

zweimal jährlich einen Zuschuss zum Schulbedarf.

Ausnahme: Für den Schulbedarf muss kein zusätzlicher Antrag gestellt werden.





Die Antragsunterlagen für die Leistungen zu Bildung und Teilhabe können online (www.jobcenter-leipzig.de), telefonisch im Service-Center (0341 913 10 705) oder persönlich im Jobcenter Leipzig abgerufen werden.

Für Personen die Wohngeld, Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Kinderzuschlag erhalten, werden Anträge zu Leistungen aus dem Bildungspaket vom Team BuT der Stadt Leipzig entgegengenommen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren