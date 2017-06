Ohne Termin immer am Empfang melden

Bürgerinnen und Bürger die ein Anliegen ohne Termin besprechen möchten, melden sich bitte immer am Empfang des Jobcenters Leipzig. Die Empfänge in den Liegenschaften Georg-Schumann-Str. 150, AXIS-Passage (Georg-Schumann-Str. 171-175) und Erich-Weinert-Straße 20 sind während der Öffnungszeiten durchgängig besetzt.



Hintergrund:



Oft gehen Bürgerinnen und Bürger ohne Termin, beispielsweise mit Fragen zum Vermittlungsgutschein, der Kostenübernahme für die neue Wohnung oder zum Bewilligungsbescheid direkt zum jeweiligen Leistungs – oder Integrationsteam.



Die Anliegen können dann nicht sofort besprochen werden, weil die Gespräche bei den Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter Leipzig überwiegend terminiert stattfinden.



Das ist notwendig, um die die pünktliche und zuverlässige Zahlung des Geldes an die etwa 39.100 leistungsberechtigen Haushalte in der Stadt Leipzig und auch die Gespräche zu Beruf, Ausbildung, Qualifizierung, Coaching gut organisieren zu können.



Viele Fragen können meist schon über das Service-Center telefonisch, also ohne sich auf dem Weg ins Jobcenter zu machen, geklärt werden. Über das Service-Center können auch Termine mit den Leistungsteams oder der Arbeitsvermittlung vereinbart werden. Das Service-Center ist unter der Telefonnummer 0341 – 913 10 705, montags bis freitags, von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.



Auch per Email besteht die Möglichkeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten. In den Schreiben des Jobcenters ist meist die Emailadresse des zuständigen Teams hinterlegt.

