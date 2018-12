Jobcenter und Arbeitsagentur zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet

18.12.18

Das Jobcenter Leipzig und die Agentur für Arbeit Leipzig sind auch in der kommenden Woche, zwischen Weihnachten und Neujahr, zu den regulären Öffnungszeiten für die Kunden erreichbar.



Öffnungszeiten

Donnerstag, 27.12.2018: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Freitag, 28.12.2018: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr



Darüber hinaus stehen die telefonischen Service-Center an allen Arbeitstagen jeweils von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr für Anfragen zur Verfügung.



Service-Center der Agentur für Arbeit: 0800 4 5555 00 (kostenfrei)

Service-Center des Jobcenters Leipzig: 0341 913 10 705



Wichtiger Hinweis

Am Jahresende enden vermehrt Beschäftigungsverhältnisse. Nach Kenntnis der Beendigung (in der Regel bei Aussprechen der Kündigung) müssen sich Arbeitnehmer innerhalb von drei Kalendertagen bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend melden. Zu beachten ist, dass spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit eine persönliche Arbeitsmeldung bei der Arbeitsagentur erfolgt.



Online-Service der Arbeitsagentur

Die Agentur für Arbeit bietet im Internet unter www.arbeitsagentur.de unter „Meine eServices“ verschiedene Online-Angebote an. Nach einer einmaligen Registrierung steht das gesamte Online-Portal zur Verfügung.

Über das eService-Portal können auch die Leistungen Arbeitslosengeld I, Berufsausbildungsbeihilfe oder Insolvenzgeld beantragt werden. Änderungen der persönlichen Daten, Beschäftigungsaufnahmen, Ortsabwesenheiten oder Krankmeldungen können ebenfalls online mitgeteilt werden.

