Jobcenter, Arbeitsagentur und IQ-Netzwerk eröffnen Fachinformationszentrum Zuwanderung

Heute wurde das Fachinformationszentrum Zuwanderung in der Georg-Schumann-Str. 173 in Leipzig eröffnet. Gut erreichbar in der AXIS-Passage ist es erste Anlaufstelle für regionale Akteure im Kontext Zuwanderung und Arbeitsmarkt. Es ist insbesondere ein Angebot für kleine und mittelständige Unternehmen und für zugewanderte Menschen auf dem Weg in Beschäftigungsverhältnisse.



Ob Zuwanderung aus der Europäischen Union im Sinne der Freizügigkeit, aus Drittstaaten im Rahmen der Fachkräftegewinnung oder aus humanitären Gründen, es gelten unterschiedliche Regelungen.



„Es gibt hohen Beratungsbedarf zu Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis, Sprachförderung, Anerkennung von Berufs- und Studienabschlüssen, Qualifizierungen und Weiterbildungen. Wer zu uns kommt, erhält die richtigen Antworten mit den nächsten Schritten und den passenden Ansprechpartnern. Und wenn sinnvoll, rufen wir alle Partner gemeinsam an einen Tisch“, verspricht Norman Lehmann, Koordinator Migration im Jobcenter Leipzig.



Das Fachinformationszentrum Zuwanderung in Leipzig ist das erste dieser Art in Sachsen. Mit ihm wird die enge Kooperation von Arbeitsagentur Leipzig, Jobcenters Leipzig und dem IQ-Netzwerk Sachsen jetzt auch physisch deutlich. „Wenn es um Zuwanderung geht, gibt es keine Alleinverantwortung. Die Aufgabe, Zuwanderung sinnvoll zu gestalten, ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Das kann nur in der engen Vernetzung aller Beteiligten in der Region gelingen. Das Fachinformationszentrum Zuwanderung bietet dafür einen Ort“, erklärt Kay Tröger, Koordinator des IQ-Netzwerkes Sachsen.



„Die beste Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft ist deren Integration in den Arbeitsmarkt. Hiermit lässt sich zudem ein Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfes leisten. Mit dem Fachinformationszentrum und unserem Expertenteam „Migration“ im gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter Leipzig gehen wir folgerichtig den nächsten Schritt für die bestmögliche Beratung und Betreuung aller Akteure am Arbeitsmarkt.“



Fachinformationszentrum Zuwanderung



Georg-Schumann-Straße 173

AXIS-Passage

04159 Leipzig



Kontakt: E-Mail: leipzig@exis.de

Telefon: 0341 - 58088 2020

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren