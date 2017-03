Bitte Schließtag der Arbeitsagentur und des Jobcenters Leipzig am 20. März beachten

Die Agentur für Arbeit Leipzig und das Jobcenter Leipzig sind am Montag, den 20. März 2017, geschlossen.

Mit Einladungen vereinbarte Beratungstermine behalten aber ihre Gültigkeit und können wie geplant stattfinden.



Sollten sich Menschen am 20. März arbeitslos melden müssen, so können sie diese Meldung am 21. März nachholen. Es entsteht daraus kein Nachteil.



Der Schließtag ist notwendig, um IT-technische Anpassungen so unauffällig und reibungslos wie möglich gestalten zu können. Jobcenter und Arbeitsagentur bitten dafür um Verständnis



Wir weisen in diesem Zusammenhang gerne darauf hin, dass sich heute viele Anliegen schnell und ohne persönliche Vorsprache im Internet und telefonisch klären lassen.



Die telefonischen Servicecenter der Arbeitsagentur und des Jobcenters sind auch am Schließtag unverändert von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.



Service-Center Agentur für Arbeit: 0800 4 5555 00

Service-Center Jobcenter Leipzig: 0341 913 10 705



Mit dem eService bietet die Arbeitsagentur ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an. Die Antragstellung auf Arbeitslosengeld I, Adressänderungen, Abmeldungen oder auch die Zusammenarbeit mit dem persönlichen Betreuer können schnell und bequem über das Internet erfolgen. www.arbeitsagentur.de/eservice

