Joachim Herz Stiftung vergibt 90 Schülerstipendien

Mit dem Schülerstipendium „grips gewinnt“ fördert die Joachim Herz Stiftung leistungsstarke und engagierte Jugendliche ab der 10. Klasse. Die Schüler erhalten bis zu 150 Euro monatlich, ein Bildungsprogramm und persönliche Beratung. Das Stipendium wird bis zum (Fach-)Abitur gezahlt. Bewerbungen sind vom 15. Januar bis zum 15. März 2019 möglich.



Hamburg, 14.01.2019. Die Hamburger Joachim Herz Stiftung fördert mit ihrem Schülerstipendien-Programm „grips gewinnt“ Schülerinnen und Schüler, die aufgrund finanzieller, kultureller oder sozialer Hürden Schwierigkeiten haben, ihre Bildungs- und Lebensziele zu erreichen. Das Programm richtet sich an Jugendliche, die eine allgemeinbildende Schule in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein besuchen und das Fachabitur oder Abitur anstreben.



Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, die bei Förderbeginn am 1. September 2019 mindestens die 10. Klasse besuchen und die zum Zeitpunkt des Abiturs voraussichtlich nicht älter als 21 Jahre sein werden. Die Bewerbung erfolgt online unter www.grips-stipendium.de. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2019.



Neben finanzieller Unterstützung von bis zu 150 Euro pro Monat beinhaltet „grips gewinnt“ ein breites Bildungsangebot: eine Sommerakademie, verschiedene Seminare und Workshops. Die Veranstaltungen dienen der Studien- und Berufsorientierung, stärken das Selbstvertrauen und den Teamgeist der Stipendiaten. Sie üben z.B. sicheres Auftreten, Rhetorik und Lerntechniken für die Schule. Zusätzlich beraten feste Ansprechpartner rund um Schule, Studium und Ausbildung. Alle Seminare finden am Wochenende oder in den Ferien statt, so versäumen die Stipendiaten keinen Unterricht. Kosten für Fahrt und Unterkunft trägt das Programm.



„Seit ich bei ‚grips gewinnt‘ bin, fühle ich mich weniger allein mit schulischen und persönlichen Problemen. Ich bin selbstbewusster und offener geworden, weil ich weiß, dass mich das Stipendium in schwierigen Situationen unterstützt“, sagt Heva aus Hamburg, die seit 2017 Stipendiatin ist.



Derzeit fördert „grips gewinnt“ über 300 Jugendliche auf ihrem Bildungsweg. Mehr als 400 ehemalige Stipendiaten haben das Programm bereits durchlaufen. Die Joachim Herz Stiftung und die Robert Bosch Stiftung haben „grips gewinnt“ im Jahr 2011 ins Leben gerufen. Seit 2018 führt die Joachim Herz Stiftung das Programm eigenständig fort und vergibt jährlich bis zu 90 Stipendien.



Für redaktionelle Rückfragen steht Ihnen Sebastian Franke zur Verfügung. Gerne vermitteln wir Ihnen Interviews, Statements und Pressefotos z.B. von





Stipendiaten,

Eltern,

Schulsozialarbeitern,

Malgorzata Sidorowicz, Leitung Schülerstipendium „grips gewinnt“ der Joachim Herz Stiftung.



