Von "Au Pair" bis "Work & Travel"?

Infoabend für junge Leute zu Auslandsaufenthalten von A - Z

Junge Leute, die 2020 im Ausland aktiv werden wollen, sollten sich schnell informieren um noch möglichst viele Chancen und Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt zu haben! Das Jugendinformationszentrum bietet deshalb am Donnerstag, 09.01.2018 (ab 18 Uhr) wieder einen Informationsabend zu Auslandsaufenthalten von „A“ wie „Au Pair“ bis „W“ wie „Work & Travel“ an!



Nach einer einführenden Präsentation zu allen Programmen steht ein JIZ-Fachberater Rede und Antwort!



Der Eintritt ist frei – es ist keine Anmeldung nötig!



Das JIZ informiert und berät junge Leute (und deren Eltern) unabhängig und neutral zu ihren Möglichkeiten im Ausland. Das JIZ vermittelt aber nicht ins Ausland oder empfiehlt Organisationen. Das JIZ ist der Eurodesk-Partner (www.rausvonzuhaus.de) in München.



Raus von zu Haus?! – Von „Au Pair“ bis „Work & Travel“



- Infoabend am Donnerstag, 09.01.2020 im JIZ - Sendlinger Straße 7 (im Innenhof)

- Um 18 Uhr: Vortrag „Auslandsaufenthalte für junge Leute von A – Z“

- Im Anschluss werden allgemeine Fragen beantwortet und es ist eine persönliche Einzel-Beratung zu Auslandsaufenthalten möglich

- Die Veranstaltung ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich



Themen + Termine der JIZ-Infoabende und Messebeteiligungen: www.jiz-muenchen.de/auslandsberatung

